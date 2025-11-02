На фронте произошло 168 боевых столкновений. Враг больше всего давит на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 2 ноября, на фронте произошло 168 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Вражеские обстрелы

Сегодня оккупанты нанесли 36 авиационных ударов, сбросили 63 управляемые авиабомбы. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 3759 дронов-камикадзе и осуществили 3822 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. С начала суток противник нанес шесть авиационных ударов, в общей сложности сбросил 12 управляемых авиабомб и осуществил 165 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Тихое, Отрадное, а также в сторону Колодязного и Двуречанского. Авиаудар подвергся населенный пункт Циркуны.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 12 вражеских атак в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Куриловки и Песчаного, четыре боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики семь раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Заречное и в сторону населенного пункта Коровий Яр. В настоящее время в некоторых локациях бои не прекращаются.

На Славянском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника вблизи Серебрянки, Дроновки, Федоровки и в сторону Сиверска.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боевых столкновения. Захватчик пытался продвинуться вблизи населенного пункта Часов Яр и в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении россияне 16 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещиевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 62 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Червоный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоэкономичное, Покровск, Лесовка, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Орехово, Дачное и Филия.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 129 оккупантов, из них 95 – безвозвратно. Уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильной техники и две антенны связи, также повреждены боевая бронированная машина, две артиллерийские системы и автомобиль, кроме этого поражен пункт управления БПЛА и десять укрытий вражеской пехоты.

На Александровском направлении враг 29 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сичневое, Новоселовка, Вороне, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Рыбное, Егоровка и Красногорское. Один бой до сих пор продолжается.

Ситуация на других направлениях

На Гуляйпольском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Охотничье. Авиаудары подверглись населенные пункты Солодкое и Зализнычное.

На Ореховском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну попытку оккупантов продвинуться в районе Антоновского моста. Авиация врага нанесла удар по Садовому.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

