РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9750 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
987 1

Украинские десантники из 46-й ОАМБр сожгли два танка и две ББМ врага, пытавшиеся переправиться через реку. ВИДЕО

Украинские воины 46-й отдельной аэромобильной бригады успешно ликвидировали попытку российских военных форсировать реку, воспользовавшись погодными условиями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в зоне ответственности бригады два вражеских танка и две боевые бронированные машины (ББМ), пользуясь густым туманом, пытались пересечь реку через обустроенную переправу. Однако техника попала на дистанционное минирование, установленное украинскими пилотами. После подрыва российские бронемашины застряли в грязи, где их добили украинские FPV-дроны.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Два вражеских танка и две ББМ, пользуясь туманом, пытались пересечь реку через переправу в зоне ответственности 46-й ОАМБр. Подорвались на установленном пилотами дистанционном минировании, застряли в грязи и были сожжены FPV. Обратите внимание на защиту бронемашин наваренными распушенными металлическими тросами. С первого взгляда даже и не разглядеть, что это бронетехника. Напоминает какие-то острова в реке", - отмечает в комментарии к видео автор публикации.

Смотрите также: СБУ провела спецоперацию и уничтожила с помощью дронов FP-2 вражеские склады на оккупированных территориях. ВИДЕО

Смотрите также: Боевая работа 155-й бригады: 11 вражеских укрытий, личный состав и техника оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

дроны (5310) 46 отдельная аеромобильная бригада (14)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.11.2025 14:14 Ответить
 
 