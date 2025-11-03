Тело оккупанта вырывается из дыма и пламени и летит над землей после удара украинского беспилотника. ВИДЕО
Оператор дрона из 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко показал очередной пример точности и эффективности своей работы. На опубликованном видео зафиксирован момент поражения оккупанта ударным дроном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был настолько мощным и точным, что оккупанта буквально разорвало на куски. После этого другие дроны зафиксировали последствия поражения - у врага не осталось никаких шансов на выживание.
"Наши дронари Батальона беспилотных систем показали, насколько мимолетной бывает жизнь российского военного в Украине. "Птичка" метко поразила московита и его буквально разорвало на куски!", - пишут бойцы в комментарии.
