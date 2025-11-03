РУС
Тело оккупанта вырывается из дыма и пламени и летит над землей после удара украинского беспилотника. ВИДЕО

Оператор дрона из 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко показал очередной пример точности и эффективности своей работы. На опубликованном видео зафиксирован момент поражения оккупанта ударным дроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был настолько мощным и точным, что оккупанта буквально разорвало на куски. После этого другие дроны зафиксировали последствия поражения - у врага не осталось никаких шансов на выживание.

"Наши дронари Батальона беспилотных систем показали, насколько мимолетной бывает жизнь российского военного в Украине. "Птичка" метко поразила московита и его буквально разорвало на куски!", - пишут бойцы в комментарии.

армия РФ (21137) уничтожение (8329) дроны (5310) 110 отдельная механизированная бригада (127)
Топ комментарии
03.11.2025 11:27 Ответить
кацапам почали видавати піксєльні вінгсьюти.
03.11.2025 11:23 Ответить
сімулянт херов...
03.11.2025 11:24 Ответить
Кацап полетів майже як ракєта Маска...
Але приземлення такє собі...
03.11.2025 12:47 Ответить
Ось тобі орку, і політ до пригожина-портнова!!
03.11.2025 11:34 Ответить
"рождєнний ползать - лєтать нє можєт", а якщо і може - то низенько-низенько
03.11.2025 11:35 Ответить
На Вашінгтон ?
03.11.2025 11:58 Ответить
не розумію таких жорстоких видосиків. тільки для диванної публіки чи що?
03.11.2025 12:02 Ответить
Чому жорстоких? Нормальне таке відео, навіть цікаво наскільки високо і далеко кацап полетить...
03.11.2025 12:46 Ответить
Мізків не знайшлося, тому розкинув усім, що було.
03.11.2025 12:53 Ответить
 
 