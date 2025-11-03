1 899 9
Последний миг жизни российского штурмовика-велосипедиста. ВИДЕО
На Запорожском направлении операторы ударных дронов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" продемонстрировали блестящую работу, уничтожив российского штурмовика, который пытался передвигаться на велосипеде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский FPV-дрон точно поразил цель прямо во время движения. Вероятно, оккупант пытался использовать велосипед для быстрого передвижения между позициями, но это не помогло - полет украинского дрона завершился прямым попаданием и ликвидацией противника.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
С горы, с горы, с горы как птица лечу.
Спешу, спешу, спешу, спешу налегке
Навстречу радуге - дуге.
Чому музика така похмура?
Візьміть з мультфільму «кіт Леопольд»