Последний миг жизни российского штурмовика-велосипедиста. ВИДЕО

На Запорожском направлении операторы ударных дронов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" продемонстрировали блестящую работу, уничтожив российского штурмовика, который пытался передвигаться на велосипеде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский FPV-дрон точно поразил цель прямо во время движения. Вероятно, оккупант пытался использовать велосипед для быстрого передвижения между позициями, но это не помогло - полет украинского дрона завершился прямым попаданием и ликвидацией противника.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кастрюля как РЭБ: оккупант в Донецкой области пытался спрятаться от украинских операторов дронов. ВИДЕО