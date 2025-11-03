РУС
Последний миг жизни российского штурмовика-велосипедиста. ВИДЕО

На Запорожском направлении операторы ударных дронов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" продемонстрировали блестящую работу, уничтожив российского штурмовика, который пытался передвигаться на велосипеде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский FPV-дрон точно поразил цель прямо во время движения. Вероятно, оккупант пытался использовать велосипед для быстрого передвижения между позициями, но это не помогло - полет украинского дрона завершился прямым попаданием и ликвидацией противника.

Кастрюля как РЭБ: оккупант в Донецкой области пытался спрятаться от украинских операторов дронов. ВИДЕО

це було "Джіро д'Енергодар" чи "Тур де Роботино"?
03.11.2025 09:55 Ответить
Движение жизнь, а курение убивает???🤣😆😂
03.11.2025 10:04 Ответить
все ж, це гуманізм, окупант заслуговував на гіршу кару
03.11.2025 10:05 Ответить
таке погане життя на росії, що краще здохнути молодим в Україні, ніж постарішати на своїй родінє уродінє
03.11.2025 10:07 Ответить
Орк в дребизги, а лісапет як новенький.
03.11.2025 10:12 Ответить
Кручу, кручу, кручу https://www.veloonline.com/catalog.shtml?ident=121 педали, кручу,
С горы, с горы, с горы как птица лечу.
Спешу, спешу, спешу, спешу налегке
Навстречу радуге - дуге.

Чому музика така похмура?
Візьміть з мультфільму «кіт Леопольд»
03.11.2025 10:21 Ответить
лісапетка крадьона чекає на нового свинособака..
03.11.2025 10:47 Ответить
Походу шини не витримали.
03.11.2025 10:50 Ответить
Ровера шкода .
03.11.2025 10:54 Ответить
 
 