Остання мить життя російського штурмовика-велосипедиста. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку оператори ударних дронів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" продемонстрували блискучу роботу, знищивши російського штурмовика, який намагався пересуватися на велосипеді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український FPV-дрон точно вразив ціль просто під час руху. Ймовірно, окупант намагався використати велосипед для швидкого пересування між позиціями, але це не допомогло - політ українського дрона завершився прямим влучанням і ліквідацією противника.

армія рф (19299) Запорізька область (4262) велосипедисти (123) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (212) дрони (6270)
це було "Джіро д'Енергодар" чи "Тур де Роботино"?
03.11.2025 09:55 Відповісти
Движение жизнь, а курение убивает???🤣😆😂
03.11.2025 10:04 Відповісти
все ж, це гуманізм, окупант заслуговував на гіршу кару
03.11.2025 10:05 Відповісти
таке погане життя на росії, що краще здохнути молодим в Україні, ніж постарішати на своїй родінє уродінє
03.11.2025 10:07 Відповісти
Орк в дребизги, а лісапет як новенький.
03.11.2025 10:12 Відповісти
Кручу, кручу, кручу https://www.veloonline.com/catalog.shtml?ident=121 педали, кручу,
С горы, с горы, с горы как птица лечу.
Спешу, спешу, спешу, спешу налегке
Навстречу радуге - дуге.

Чому музика така похмура?
Візьміть з мультфільму «кіт Леопольд»
03.11.2025 10:21 Відповісти
 
 