1 098 6
Остання мить життя російського штурмовика-велосипедиста. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку оператори ударних дронів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" продемонстрували блискучу роботу, знищивши російського штурмовика, який намагався пересуватися на велосипеді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український FPV-дрон точно вразив ціль просто під час руху. Ймовірно, окупант намагався використати велосипед для швидкого пересування між позиціями, але це не допомогло - політ українського дрона завершився прямим влучанням і ліквідацією противника.
