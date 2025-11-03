1 363 7
Тіло окупанта виривається із диму та полум’я і летить над землею після удару українського безпілотника. ВIДЕО
Оператор дрона із 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка показав черговий приклад точності та ефективності своєї роботи. На опублікованому відео зафіксовано момент ураження окупанта ударним дроном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар був настільки потужним і точним, що окупанта буквально розірвало на шматки. Після цього інші дрони зафіксували наслідки ураження - у ворога не залишилося жодних шансів на виживання.
"Наші дронарі Батальйону безпілотних систем показали, наскільки швидкоплинним буває життя російського військового в Україні. "Пташка" влучно уразила московита і його буквально розірвало на шматки!"- пишуть бійці у коментарі.
