УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9717 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
1 363 7

Тіло окупанта виривається із диму та полум’я і летить над землею після удару українського безпілотника. ВIДЕО

Оператор дрона із 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка показав черговий приклад точності та ефективності своєї роботи. На опублікованому відео зафіксовано момент ураження окупанта ударним дроном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар був настільки потужним і точним, що окупанта буквально розірвало на шматки. Після цього інші дрони зафіксували наслідки ураження - у ворога не залишилося жодних шансів на виживання.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Наші дронарі Батальйону безпілотних систем показали, наскільки швидкоплинним буває життя російського військового в Україні. "Пташка" влучно уразила московита і його буквально розірвало на шматки!"- пишуть бійці у коментарі.

Дивіться також: Остання мить життя російського штурмовика-велосипедиста. ВIДЕО

Дивіться також: Амуніція розлетілася вщент, а окупант згорів: робота дронарів "Птахи Мадяра". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (19299) знищення (8654) дрони (6270) 110 окрема механізована бригада (129)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапам почали видавати піксєльні вінгсьюти.
показати весь коментар
03.11.2025 11:23 Відповісти
сімулянт херов...
показати весь коментар
03.11.2025 11:24 Відповісти

показати весь коментар
03.11.2025 11:27 Відповісти
Ось тобі орку, і політ до пригожина-портнова!!
показати весь коментар
03.11.2025 11:34 Відповісти
"рождєнний ползать - лєтать нє можєт", а якщо і може - то низенько-низенько
показати весь коментар
03.11.2025 11:35 Відповісти
На Вашінгтон ?
показати весь коментар
03.11.2025 11:58 Відповісти
не розумію таких жорстоких видосиків. тільки для диванної публіки чи що?
показати весь коментар
03.11.2025 12:02 Відповісти
 
 