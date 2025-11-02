РУС
Дроны с зарядами более 100 кг поразили места скопления техники и личного состава врага на оккупированной территории, - СБУ. ВИДЕО

Спецназ "Альфа" Службы безопасности Украины осуществил серию точных атак по позициям противника на временно оккупированных территориях. Поражены места скопления техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения вражеских сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чем били наши воины?

Как отмечается, ночные удары были выполнены с использованием беспилотных аппаратов "FP-2" с боевыми зарядами 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции.

"Служба безопасности Украины продолжает применять все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте!", - говорится в сообщении.

Гарна можливість для **********, погрітися з вогником!! Листопад!!,
02.11.2025 12:32 Ответить
нехай Касьянов Юра напишить ХТО виготовляє ці дрони!
02.11.2025 12:33 Ответить
А тобі нащо знати? Резидент вимагає координати?
02.11.2025 12:42 Ответить
дебіл! відкрий інтернет і буде тобі щастя! правда, ти не зрадієш новини - дрони робить фірма, на яку Касьянов і тут присутні вилили мегатонни гівна!
02.11.2025 12:46 Ответить
Мета України у цій війні: утилізувати всю руzкую біомасу в розмірі 89 млн.

І таким чином закрити та.зв. руzкій вапрос назавжди.

Обов'язково самок (щоб не наражалі нових підарів) і личинок (через +10 років знов стають гарматним м'ясом).

Для утилізації самок і личинок руzкіх слід застосувати дешевші засоби з метою економії бюджету.

СЛАВА УКРАЇНІ!
02.11.2025 13:06 Ответить
 
 