Дроны с зарядами более 100 кг поразили места скопления техники и личного состава врага на оккупированной территории, - СБУ. ВИДЕО
Спецназ "Альфа" Службы безопасности Украины осуществил серию точных атак по позициям противника на временно оккупированных территориях. Поражены места скопления техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения вражеских сил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Чем били наши воины?
Как отмечается, ночные удары были выполнены с использованием беспилотных аппаратов "FP-2" с боевыми зарядами 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции.
"Служба безопасности Украины продолжает применять все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте!", - говорится в сообщении.
І таким чином закрити та.зв. руzкій вапрос назавжди.
Обов'язково самок (щоб не наражалі нових підарів) і личинок (через +10 років знов стають гарматним м'ясом).
Для утилізації самок і личинок руzкіх слід застосувати дешевші засоби з метою економії бюджету.
СЛАВА УКРАЇНІ!