Дроны с зарядами более 100 кг поразили места скопления техники и личного состава врага на оккупированной территории, - СБУ. ВИДЕО

Спецназ "Альфа" Службы безопасности Украины осуществил серию точных атак по позициям противника на временно оккупированных территориях. Поражены места скопления техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения вражеских сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чем били наши воины?

Как отмечается, ночные удары были выполнены с использованием беспилотных аппаратов "FP-2" с боевыми зарядами 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции.

"Служба безопасности Украины продолжает применять все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте!", - говорится в сообщении.

