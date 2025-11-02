Дрони із зарядами понад 100 кг уразили місця скупчення техніки й особового складу ворога на окупованій території, - СБУ. ВIДЕО

Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України здійснили серію точних атак по позиціях противника на тимчасово окупованих територіях. Уражені місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил.

Чим били наші воїни?

Як зазначається, нічні удари були виконані з використанням безпілотних апаратів "FP-2" з бойовими зарядами 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції.

"Служба безпеки України продовжує застосовувати всі доступні засоби для нейтралізації ворога і нагадує: ми знищимо його в будь-якому місці!" - йдеться у повідомленні.

