Дрони із зарядами понад 100 кг уразили місця скупчення техніки й особового складу ворога на окупованій території, - СБУ. ВIДЕО

Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України здійснили серію точних атак по позиціях противника на тимчасово окупованих територіях. Уражені місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Чим били наші воїни?

Як зазначається, нічні удари були виконані з використанням безпілотних апаратів "FP-2" з бойовими зарядами 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції.

"Служба безпеки України продовжує застосовувати всі доступні засоби для нейтралізації ворога і нагадує: ми знищимо його в будь-якому місці!" - йдеться у повідомленні.

Гарна можливість для **********, погрітися з вогником!! Листопад!!,
02.11.2025 12:32 Відповісти
нехай Касьянов Юра напишить ХТО виготовляє ці дрони!
02.11.2025 12:33 Відповісти
А тобі нащо знати? Резидент вимагає координати?
02.11.2025 12:42 Відповісти
дебіл! відкрий інтернет і буде тобі щастя! правда, ти не зрадієш новини - дрони робить фірма, на яку Касьянов і тут присутні вилили мегатонни гівна!
02.11.2025 12:46 Відповісти
Мета України у цій війні: утилізувати всю руzкую біомасу в розмірі 89 млн.

І таким чином закрити та.зв. руzкій вапрос назавжди.

Обов'язково самок (щоб не наражалі нових підарів) і личинок (через +10 років знов стають гарматним м'ясом).

Для утилізації самок і личинок руzкіх слід застосувати дешевші засоби з метою економії бюджету.

СЛАВА УКРАЇНІ!
02.11.2025 13:06 Відповісти
 
 