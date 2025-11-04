1 148 4
Уничтожили российский танк, который застрял в грязи: дроны 46-й бригады поразили 6 единиц вражеской техники. ВИДЕО
Бойцы 46 отдельной аэромобильной бригады продолжают выполнять боевую работу в самых горячих точках.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов уничтожили вражеский танк, который застрял в грязи вместе с другой техникой захватчиков.
Также поражен наземный роботизированный комплекс с установленным на нем автоматическим станковым гранатометом.
Также на кадрах видно, как бойцы уничтожают:
-
2 укрытия
-
9 оккупантов
-
3 автомобиля
-
1 мотоцикл
Ранее сообщалось, что украинские десантники из 46-й ОАМБр сожгли два танка и две ББМ врага, которые пытались переправиться через реку.
