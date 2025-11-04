РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9642 посетителя онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
1 148 4

Уничтожили российский танк, который застрял в грязи: дроны 46-й бригады поразили 6 единиц вражеской техники. ВИДЕО

Бойцы 46 отдельной аэромобильной бригады продолжают выполнять боевую работу в самых горячих точках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов уничтожили вражеский танк, который застрял в грязи вместе с другой техникой захватчиков.

Также поражен наземный роботизированный комплекс с установленным на нем автоматическим станковым гранатометом.

Также на кадрах видно, как бойцы уничтожают:

  • 2 укрытия

  • 9 оккупантов

  • 3 автомобиля

  • 1 мотоцикл

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ранее сообщалось, что украинские десантники из 46-й ОАМБр сожгли два танка и две ББМ врага, которые пытались переправиться через реку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус 1127 единиц техники за октябрь: боевая работа полка "Азов". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21160) танк (2331) уничтожение (8335) дроны (5319) 46 отдельная аеромобильная бригада (15)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
❗️Зеленський прибув на Покровський напрямок - президент зустрівся з воїнами та відзначив їх державними нагородами.
показать весь комментарий
04.11.2025 16:53 Ответить
пуйло обіцяв теж ,а його нема .......
показать весь комментарий
04.11.2025 16:55 Ответить
підарня застосовує НРК... Гм, це щось новеньке...
показать весь комментарий
04.11.2025 16:58 Ответить
а шо ж воно не змогло саме себе захистити
показать весь комментарий
04.11.2025 17:01 Ответить
 
 