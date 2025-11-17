Самотній рашист під деревом залишився без кінцівок внаслідок удару українського дрона. ВIДЕО 18+

Ударні дрони бійців батальйону Incognito Group 54-ї окремої механізованої бригади уразили окупанта, що лишився один після невдалих штурмів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник вирішив перепочити під деревом - як виявилося, востаннє.

Дронарі влучним скидом з БпЛА в моменті відірвали кінцівку рашисту та ліквідували його.

Відео бійці опублікували у своєму офіційному телеграм-каналі.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

До слова, раніше повідомлялося, що знищено 8 авто, 27 мотоодиниць і 318 загарбників ударами дронів 54-ї ОМБр.

