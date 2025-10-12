Ліквідовані окупанти без ніг валяються у руїнах Часового Яру. ВIДЕО
Бійці 3-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ продовжують знищувати окупантів у районі Часового Яру на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у відео, оприлюдненому українськими військовими, зафіксовано зруйноване місто, де в руїнах ховаються росіяни.
Українські дрони виявляють ворога та знищують його в укриттях. Фільмують українські оборонці й наслідки роботи - ліквідовані окупанти валяються серед неба в руїнах без ніг.
Слава ЗСУ! Слава Україні!