Ліквідовані окупанти без ніг валяються у руїнах Часового Яру. ВIДЕО

Бійці 3-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ продовжують знищувати окупантів у районі Часового Яру на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у відео, оприлюдненому українськими військовими, зафіксовано зруйноване місто, де в руїнах ховаються росіяни.

Українські дрони виявляють ворога та  знищують його в укриттях. Фільмують українські оборонці й наслідки роботи - ліквідовані окупанти валяються серед неба в руїнах без ніг. 

армія рф (19034) знищення (8452) Донецька область (9802) ЗСУ (7994) Часів Яр (404) Бахмутський район (646)
І кіт в кінці доїдає окупанта)
12.10.2025 16:59 Відповісти
Тваринку шкода, вона ж отруїться москалятиною.
12.10.2025 17:01 Відповісти
Ноги, видать, в Индийском океяне сапоги омывають...
12.10.2025 17:09 Відповісти
Добігався заробітчанин... земля тобі скловатою!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
12.10.2025 17:10 Відповісти
 
 