Ліквідовані окупанти без ніг валяються у руїнах Часового Яру. ВIДЕО

Бійці 3-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ продовжують знищувати окупантів у районі Часового Яру на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у відео, оприлюдненому українськими військовими, зафіксовано зруйноване місто, де в руїнах ховаються росіяни.

Українські дрони виявляють ворога та знищують його в укриттях. Фільмують українські оборонці й наслідки роботи - ліквідовані окупанти валяються серед неба в руїнах без ніг.

