Ликвидированные оккупанты без ног валяются в руинах Часова Яра. ВИДЕО
Бойцы 3-го батальона охраны 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в районе Часова Яра в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в видео, обнародованном украинскими военными, зафиксирован разрушенный город, где в руинах прячутся россияне.
Украинские дроны обнаруживают врага и уничтожают его в укрытиях. Снимают украинские защитники и последствия работы - ликвидированные оккупанты валяются среди неба в руинах без ног.
Слава ЗСУ! Слава Україні!