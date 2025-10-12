Ликвидированные оккупанты без ног валяются в руинах Часова Яра. ВИДЕО

Бойцы 3-го батальона охраны 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в районе Часова Яра в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в видео, обнародованном украинскими военными, зафиксирован разрушенный город, где в руинах прячутся россияне.

Украинские дроны обнаруживают врага и уничтожают его в укрытиях. Снимают украинские защитники и последствия работы - ликвидированные оккупанты валяются среди неба в руинах без ног.

Больше читайте в нашем Telegram-канале