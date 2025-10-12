РУС
Ликвидированные оккупанты без ног валяются в руинах Часова Яра. ВИДЕО

Бойцы 3-го батальона охраны 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в районе Часова Яра в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в видео, обнародованном украинскими военными, зафиксирован разрушенный город, где в руинах прячутся россияне.

Украинские дроны обнаруживают врага и уничтожают его в укрытиях. Снимают украинские защитники и последствия работы - ликвидированные оккупанты валяются среди неба в руинах без ног.

армия РФ (20876) уничтожение (8131) Донецкая область (10972) ВСУ (6983) Часов Яр (401) Бахмутский район (640)
І кіт в кінці доїдає окупанта)
12.10.2025 16:59 Ответить
Тваринку шкода, вона ж отруїться москалятиною.
12.10.2025 17:01 Ответить
Ноги, видать, в Индийском океяне сапоги омывають...
12.10.2025 17:09 Ответить
Добігався заробітчанин... земля тобі скловатою!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
12.10.2025 17:10 Ответить
Без ніг - без рук - в Україну лізе - кацап
12.10.2025 17:19 Ответить
згадала бабусину приказку: "з-за дурної голови і ногам морока"
