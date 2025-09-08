Окупант добив пораненого товариша і застрелився після атаки українського дрона. ВIДЕО
Російські військові зазнають втрат поблизу Часового Яру на Донецькому напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє поранених окупантів намагалися сховатися від ударного дрона бійців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Коли загарбники зрозуміли, що шансів на порятунок немає, вони вирішили застрелитися.
На кадрах, оприлюднених 24 ОМБр у соціальних мережах, видно, як один поранений російський військовий кількома пострілами добиває іншого окупанта в густих чагарниках. Після цього робить постріл у себе.
