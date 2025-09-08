УКР
Окупант добив пораненого товариша і застрелився після атаки українського дрона. ВIДЕО

Російські військові зазнають втрат поблизу Часового Яру на Донецькому напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє поранених окупантів намагалися сховатися від ударного дрона бійців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Коли загарбники зрозуміли, що шансів на порятунок немає, вони вирішили застрелитися.

На кадрах, оприлюднених 24 ОМБр у соціальних мережах, видно, як один поранений російський військовий кількома пострілами добиває іншого окупанта в густих чагарниках. Після цього робить постріл у себе.

Також дивіться: Дрони бригади "Спартан" ліквідували окупантів, які намагалися втекти та збити безпілотники автоматом. ВIДЕО

ліквідація (4428) Донецька область (9515) 24 ОМБр імені короля Данила (269) fpv-дрон (195) Часів Яр (399) Бахмутський район (614)
Було б добре, щоб вони стрелялись ще на виході
08.09.2025 22:33 Відповісти
Вони вірять *******, що попадуть у рай, а самки їх богобоязниє отримують каліну ваз.
08.09.2025 22:35 Відповісти
хороші руські..
08.09.2025 22:41 Відповісти
Не руські, а росіяни. Не плутайте.
08.09.2025 22:45 Відповісти
Браво, десять лет втемяшиваю это людям.
08.09.2025 22:59 Відповісти
Яке щастя піду затанцюю з радості
08.09.2025 22:43 Відповісти
пречудово! Так і повинно бути.
08.09.2025 22:53 Відповісти
довбой .би, краще б )(уйла застрелили і були б самі живі.
08.09.2025 22:59 Відповісти
И спрашивается, на хера было лезть в Украину? А ведь могли просто ужраться до белки боярой ...там вариантов развития событий было бы побольше...
08.09.2025 23:14 Відповісти
 
 