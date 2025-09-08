Оккупант добил раненого товарища и застрелился после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Российские военные несут потери вблизи Часова Яра на Донецком направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, двое раненых оккупантов пытались спрятаться от ударного дрона бойцов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Когда захватчики поняли, что шансов на спасение нет, они решили застрелиться.

На кадрах, обнародованных 24-й ОМБр в социальных сетях, видно, как один раненый российский военный несколькими выстрелами добивает другого оккупанта в густых кустарниках. После этого делает выстрел в себя.

