Оккупант добил раненого товарища и застрелился после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Российские военные несут потери вблизи Часова Яра на Донецком направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, двое раненых оккупантов пытались спрятаться от ударного дрона бойцов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Когда захватчики поняли, что шансов на спасение нет, они решили застрелиться.

На кадрах, обнародованных 24-й ОМБр в социальных сетях, видно, как один раненый российский военный несколькими выстрелами добивает другого оккупанта в густых кустарниках. После этого делает выстрел в себя.

+3
Було б добре, щоб вони стрелялись ще на виході
08.09.2025 22:33 Ответить
Було б добре, щоб вони стрелялись ще на виході
08.09.2025 22:33 Ответить
Сам погибай, а товариша достреляй !

.
08.09.2025 23:41 Ответить
Вони вірять *******, що попадуть у рай, а самки їх богобоязниє отримують каліну ваз.
08.09.2025 22:35 Ответить
хороші руські..
08.09.2025 22:41 Ответить
Не руські, а росіяни. Не плутайте.
08.09.2025 22:45 Ответить
Браво, десять лет втемяшиваю это людям.
08.09.2025 22:59 Ответить
Яке щастя піду затанцюю з радості
08.09.2025 22:43 Ответить
пречудово! Так і повинно бути.
08.09.2025 22:53 Ответить
довбой .би, краще б )(уйла застрелили і були б самі живі.
08.09.2025 22:59 Ответить
И спрашивается, на хера было лезть в Украину? А ведь могли просто ужраться до белки боярой ...там вариантов развития событий было бы побольше...
08.09.2025 23:14 Ответить
69 🤣
08.09.2025 23:27 Ответить
Забави здичавілих вражають.
08.09.2025 23:31 Ответить
Друг друга сифилисом заразили?
08.09.2025 23:32 Ответить
 
 