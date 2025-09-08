Дроны бригады "Спартан" ликвидировали оккупантов, пытавшихся убежать и сбить беспилотники автоматом. ВИДЕО

Воины 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана "Спартан" Национальной гвардии Украины продемонстрировали эффективную работу ударных дронов на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы БПЛА точными сбросами ликвидировали оккупанта, который прятался между элементами здания. Еще один российский военный был уничтожен во время бегства на мотоцикле. Один из захватчиков пытался сбить украинский дрон, бросив в него автомат, но также был ликвидирован.

В бригаде отмечают, что "Спартан" уничтожает вражеских пехотинцев как на открытой местности, так и в укрытиях. Видео с результатами операции обнародовано в телеграм-канале Национальной гвардии Украины.

