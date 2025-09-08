Оккупанты бежали в кусты - их догнали и уничтожили ударные дроны "Сталевих левів". ВИДЕО

Российские военные пытались спрятаться среди густых кустарников вблизи Торецка и Заречного, но были обнаружены и ликвидированы ударными дронами 63-й механизированной бригады ВСУ "Сталеві леви".

По данным Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как оккупанты в панике убегают при приближении FPV-дронов, оставляя свои укрытия. Военнослужащие ВСУ совершили 13 точных сбросов и поразили живую силу противника.

