Окупанти тікали в чагарники - їх наздоганли і знищили ударні дрони "Сталевих левів". ВIДЕО

Російські військові намагалися сховатися серед густих чагарників поблизу Торецька та Зарічного, але були виявлені та ліквідовані ударними дронами 63-ї механізованої бригади ЗСУ "Сталеві леви".

За даними Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як окупанти в паніці тікають при наближенні FPV-дронів, залишаючи свої укриття. Військовослужбовці ЗСУ здійснили 13 точних скидів та вразили живу силу противника.

знищення (8178) Донецька область (9515) 63 ОМБр (123) fpv-дрон (195) Горлівський район (3) Покровський район (982) Торецьке (6) Зарічне (1)
Мадярята молодці.
