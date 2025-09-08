Окупанти тікали в чагарники - їх наздоганли і знищили ударні дрони "Сталевих левів". ВIДЕО
Російські військові намагалися сховатися серед густих чагарників поблизу Торецька та Зарічного, але були виявлені та ліквідовані ударними дронами 63-ї механізованої бригади ЗСУ "Сталеві леви".
За даними Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як окупанти в паніці тікають при наближенні FPV-дронів, залишаючи свої укриття. Військовослужбовці ЗСУ здійснили 13 точних скидів та вразили живу силу противника.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показати весь коментар08.09.2025 19:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль