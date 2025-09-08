Окупанти тікали в чагарники - їх наздоганли і знищили ударні дрони "Сталевих левів". ВIДЕО

Російські військові намагалися сховатися серед густих чагарників поблизу Торецька та Зарічного, але були виявлені та ліквідовані ударними дронами 63-ї механізованої бригади ЗСУ "Сталеві леви".

За даними Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як окупанти в паніці тікають при наближенні FPV-дронів, залишаючи свої укриття. Військовослужбовці ЗСУ здійснили 13 точних скидів та вразили живу силу противника.

Також дивіться: Зенітники "Сталевих левів" знищили шість російських БПЛА "Молнія". ВIДЕО