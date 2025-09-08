Дрони бригади "Спартан" ліквідували окупантів, які намагалися втекти та збити безпілотники автоматом. ВIДЕО

Воїни 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана "Спартан" Національної гвардії України продемонстрували ефективну роботу ударних дронів на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори БПЛА точними скидами ліквідували окупанта, який ховався між елементами будівлі. Ще одного російського військового було знищено під час втечі на мотоциклі. Один із загарбників намагався збити український дрон, жбурнувши в нього автомат, але також був ліквідований.

У бригаді зазначають, що "Спартан" нищить ворожих піхотинців як на відкритій місцевості, так і в укриттях. Відео з результатами операції оприлюднено у телеграм-каналі Національної гвардії України.

