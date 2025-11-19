РУС
10 115 7

Есть разрушение многоэтажки в Тернополе из-за атаки РФ. Повреждены дома. Есть пострадавшие. (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Тернополе из-за вражеской ракетной атаки есть разрушение в многоэтажном доме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы.

Отметим, что первым об этом сообщил "Николаевский Ванек".

Сейчас ряд телеграм-каналов публикуют ужасающие кадры с места вражеского попадания.

Тернопіль після удару
Тернопіль після удару
Тернопіль після удару
Тернопіль після удару

Читайте также: Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова (обновлено)

О разрушении многоэтажного дома сообщает также Суспільне.

Позже мэр города Сергей Надал информацию подтвердил.

"Убийцы ударили по нашему городу ракетами и шахедами. Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию предоставим позже", - написал он.

"Тернополь. Есть попадание в жилые дома. Работают команды спасателей ГСЧС и экстренной медицинской помощи", - информирует Тернопольская ОВА.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг в настоящее время атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы.
  • Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова.

Читайте также: Российские удары по энергетике привели к отключению электроэнергии в Днепропетровской и Сумской областях: действуют графики отключений

Біда Жахіття - вибивають українців - "Николаевский Ванек" добре обізнаний
19.11.2025 08:07 Ответить
Потрібна "Павутина-2".
19.11.2025 08:17 Ответить
І що дивно, оці удари зазвичай відбувються на тлі від'їзду бідоносця з країни. Совпадєніє?
19.11.2025 08:26 Ответить
так потужник постійно у відъїздах
19.11.2025 08:37 Ответить
Коли на москві будуть взриватись будинки?
19.11.2025 08:52 Ответить
поки ЗЕлупа з мвндічами-єрмаками при владі - ніколи по Мацкві не стрілятимуть, бо вони ж щотижня "двушку" лямов баксів на Мацкву відправляють, хто ж по власним інвестиціям буде стріляти?
19.11.2025 09:43 Ответить
Єрмак-старший на ВО Артем працював електронщиком. Так що у молодшого ракети ППО в крові мали б бути. Ага. Він навіть завод, який його викормив, не врятував.
19.11.2025 10:18 Ответить
 
 