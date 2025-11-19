Есть разрушение многоэтажки в Тернополе из-за атаки РФ. Повреждены дома. Есть пострадавшие. (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Тернополе из-за вражеской ракетной атаки есть разрушение в многоэтажном доме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы.

Отметим, что первым об этом сообщил "Николаевский Ванек".

Сейчас ряд телеграм-каналов публикуют ужасающие кадры с места вражеского попадания.









О разрушении многоэтажного дома сообщает также Суспільне.

Позже мэр города Сергей Надал информацию подтвердил.

"Убийцы ударили по нашему городу ракетами и шахедами. Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию предоставим позже", - написал он.

"Тернополь. Есть попадание в жилые дома. Работают команды спасателей ГСЧС и экстренной медицинской помощи", - информирует Тернопольская ОВА.

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг в настоящее время атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы.

Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова.

