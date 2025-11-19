Есть разрушение многоэтажки в Тернополе из-за атаки РФ. Повреждены дома. Есть пострадавшие. (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Тернополе из-за вражеской ракетной атаки есть разрушение в многоэтажном доме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы.
Отметим, что первым об этом сообщил "Николаевский Ванек".
Сейчас ряд телеграм-каналов публикуют ужасающие кадры с места вражеского попадания.
О разрушении многоэтажного дома сообщает также Суспільне.
Позже мэр города Сергей Надал информацию подтвердил.
"Убийцы ударили по нашему городу ракетами и шахедами. Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию предоставим позже", - написал он.
"Тернополь. Есть попадание в жилые дома. Работают команды спасателей ГСЧС и экстренной медицинской помощи", - информирует Тернопольская ОВА.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, враг в настоящее время атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы.
- Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль