Глава МИД Бельгии Прево об ударах РФ по инфраструктуре Украины: Будем честными - это военные преступления

Бельгия решительно осуждает волну российских ракетно-дроновых ударов по Украине и призывает квалифицировать их как "военные преступления".

Как передает Цензор.НЕТ, обэтом в соцсети Х заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Бельгия самым решительным и четким образом осуждает волну массированных российских ударов, которые поразили Украину в последние недели. Эти удары намеренно направлены на гражданское население, жилые кварталы, больницы, энергетическую инфраструктуру и жизненно важные службы. Они убили и ранили невинных людей, включая детей, и оставили целые общины в страхе и темноте", - говорится в сообщении.

Военные преступления РФ

Кроме того, Прево призвал называть атаки россиян "военными преступлениями".

Читайте: Инциденты с дронами в Бельгии могут быть связаны с активами РФ, - Писториус

"Будем предельно честными: это военные преступления. Они являются частью систематической стратегии, направленной на подрыв морального духа украинского народа. И все же, несмотря на эту жестокость, украинцы продолжают стоять с необычайным мужеством. Их стойкость перед лицом террора вызывает наше глубочайшее уважение и солидарность", - подчеркнул министр.

Кроме того, Прево упомянул об ударе по посольству Азербайджана в Киеве и назвал его неприемлемым.

"Вместе с нашими европейскими и международными партнерами мы ... будем усиливать давление на Россию, пока эта незаконная и аморальная война не закончится", - добавил он.

Читайте также: Россия готовит новые массированные удары по Украине в ноябре, - эстонская разведка

Что предшествовало

Напомним, в результате массированного комбинированного удара по Киеву 14 ноября от обломков "Искандера" повреждено Посольство Азербайджана.

МИД Азербайджана вызвал посла России в Баку Михаила Евдокимова и вручил ему ноту протеста из-за российского обстрела, в результате которого повреждено посольство Республики в Киеве.

Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.

По последним данным, в результате российской атаки шесть человек погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них - дети и беременная женщина.

Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы: