451 9

Глава МИД Бельгии Прево об ударах РФ по инфраструктуре Украины: Будем честными - это военные преступления

Глава МИД Бельгии Прево об ударах РФ

Бельгия решительно осуждает волну российских ракетно-дроновых ударов по Украине и призывает квалифицировать их как "военные преступления".

Как передает Цензор.НЕТ, обэтом в соцсети Х заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

"Бельгия самым решительным и четким образом осуждает волну массированных российских ударов, которые поразили Украину в последние недели. Эти удары намеренно направлены на гражданское население, жилые кварталы, больницы, энергетическую инфраструктуру и жизненно важные службы. Они убили и ранили невинных людей, включая детей, и оставили целые общины в страхе и темноте", - говорится в сообщении.

Военные преступления РФ

Кроме того, Прево призвал называть атаки россиян "военными преступлениями".

Читайте: Инциденты с дронами в Бельгии могут быть связаны с активами РФ, - Писториус

"Будем предельно честными: это военные преступления. Они являются частью систематической стратегии, направленной на подрыв морального духа украинского народа. И все же, несмотря на эту жестокость, украинцы продолжают стоять с необычайным мужеством. Их стойкость перед лицом террора вызывает наше глубочайшее уважение и солидарность", - подчеркнул министр.

Кроме того, Прево упомянул об ударе по посольству Азербайджана в Киеве и назвал его неприемлемым.

"Вместе с нашими европейскими и международными партнерами мы ... будем усиливать давление на Россию, пока эта незаконная и аморальная война не закончится", - добавил он.

Читайте также: Россия готовит новые массированные удары по Украине в ноябре, - эстонская разведка

Что предшествовало

Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.

По последним данным, в результате российской атаки шесть человек погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них - дети и беременная женщина.

Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:

  • попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбитые окна, пожары.

  • обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории;

Півмільярдне високорозвинуте населення з економікою кратно більшою ніж у сибірського агресора обмежуює себе виключно вокалізацією як засобом спротиву світовій агресії. ***** почує і вас. Не думаю що маєте в Бельгії недостатньо руськомовних для легімітізації нападу на вас.
16.11.2025 00:00 Ответить
...натівське населення Європи мав наувазі пів мільярда.
16.11.2025 00:02 Ответить
Будьмо чесними, ****** веде війну проти Мирної України, з 2014 року!!
Преве правий це констатувати!!
16.11.2025 00:10 Ответить
Воно почало ще з 2003 року..Тузла..перевіряло реакцію нашу й світу. Перевірило, впевнилось, що всім пофігу й напало.
16.11.2025 00:39 Ответить
Потім була Грузія. Світ проковтнув. Потім Крим. Світ закрив очі. Потім - вся Україна. Світ обісрався. ***** зрозуміло, що йому вже ніхто не перешкодить, няколи, бо Захід - кончені імпотенти і сцикуни, а Схід на його боці. Наступною, гадаю, буде Європа.
16.11.2025 00:50 Ответить
Да не уже ли ?
16.11.2025 00:28 Ответить
16.11.2025 00:47 Ответить
А ви їхні гроші у себе тримаєте. Гроші військових злочинців. І не даєте їх Україні, щоб вона могла себе ефективно захищати і надалі.

А це не злочин?
16.11.2025 00:48 Ответить
І що? Щодня чуємо схожі висловлювання. А по факту нічого не змінюється. Навіть корупцію в Україні обережно коментують. Бояться щоб до них фронт не дійшов.
16.11.2025 00:51 Ответить
 
 