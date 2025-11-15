Глава МЗС Бельгії Прево про удари РФ по інфраструктурі України: Будьмо чесними – це воєнні злочини

Бельгія рішуче засуджує хвилю станніх російських ракетно-дронових ударів по Україні і закликає визначати їх як "воєнні злочини".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Х заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево.

"Бельгія найрішучішим і найчіткішим чином засуджує хвилю масованих російських ударів, що уразили Україну останніми тижнями. Ці удари навмисно спрямовані на цивільне населення, житлові квартали, лікарні, енергетичну інфраструктуру та життєво важливі служби. Вони вбили та поранили невинних людей, включно з дітьми, та залишили цілі громади у страху та темряві", - йдеться в повідомленні.

Воєнні злочини РФ

Крім того, Прево закликав називати атаки росіян "воєнними злочинами".

"Будьмо гранично чесними: це воєнні злочини. Вони є частиною систематичної стратегії, спрямованої на підрив морального духу українського народу. І все ж, попри цю жорстокість, українці продовжують стояти з надзвичайною мужністю. Їхня стійкість перед обличчям терору викликає нашу найглибшу повагу та солідарність", - наголосив міністр.

Крім того, Прево згадав про удар по посольству Азербайджану в Києві та назвав його неприйнятним.

"Разом з нашими європейськими та міжнародними партнерами ми … посилюватимемо тиск на Росію, доки ця незаконна та аморальна війна не закінчиться", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, унаслідок масованого комбінованого удару по Києву 14 листопада від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану.

МЗС Азербайджану викликало посла Росії в Баку Михайла Євдокимова і вручило йому ноту протесту через російський обстріл, унаслідок якого пошкоджено посольство Республіки у Києві.

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

За останніми даними, внаслідок російської атаки шестеро людей загинули. Ще 34 людини постраждали, серед них - діти та вагітна жінка.

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані: