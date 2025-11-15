Глава МЗС Бельгії Прево про удари РФ по інфраструктурі України: Будьмо чесними – це воєнні злочини

Бельгія рішуче засуджує хвилю станніх російських ракетно-дронових ударів по Україні і закликає визначати їх як "воєнні злочини".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Х заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево.

"Бельгія найрішучішим і найчіткішим чином засуджує хвилю масованих російських ударів, що уразили Україну останніми тижнями. Ці удари навмисно спрямовані на цивільне населення, житлові квартали, лікарні, енергетичну інфраструктуру та життєво важливі служби. Вони вбили та поранили невинних людей, включно з дітьми, та залишили цілі громади у страху та темряві", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Прево закликав називати атаки росіян "воєнними злочинами".

"Будьмо гранично чесними: це воєнні злочини. Вони є частиною систематичної стратегії, спрямованої на підрив морального духу українського народу. І все ж, попри цю жорстокість, українці продовжують стояти з надзвичайною мужністю. Їхня стійкість перед обличчям терору викликає нашу найглибшу повагу та солідарність", - наголосив міністр.

Крім того, Прево згадав про удар по посольству Азербайджану в Києві та назвав його неприйнятним.

"Разом з нашими європейськими та міжнародними партнерами ми … посилюватимемо тиск на Росію, доки ця незаконна та аморальна війна не закінчиться", - додав він.

Що передувало

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

За останніми даними, внаслідок російської атаки шестеро людей загинули. Ще 34 людини постраждали, серед них - діти та вагітна жінка.

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:

  • влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.

  • уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території;

Півмільярдне високорозвинуте населення з економікою кратно більшою ніж у сибірського агресора обмежуює себе виключно вокалізацією як засобом спротиву світовій агресії. ***** почує і вас. Не думаю що маєте в Бельгії недостатньо руськомовних для легімітізації нападу на вас.
Півмільярдне високорозвинуте населення з економікою кратно більшою ніж у сибірського агресора обмежуює себе виключно вокалізацією як засобом спротиву світовій агресії. ***** почує і вас. Не думаю що маєте в Бельгії недостатньо руськомовних для легімітізації нападу на вас.
показати весь коментар
16.11.2025 00:00 Відповісти
...натівське населення Європи мав наувазі пів мільярда.
показати весь коментар
16.11.2025 00:02 Відповісти
Будьмо чесними, ****** веде війну проти Мирної України, з 2014 року!!
Преве правий це констатувати!!
показати весь коментар
16.11.2025 00:10 Відповісти
Воно почало ще з 2003 року..Тузла..перевіряло реакцію нашу й світу. Перевірило, впевнилось, що всім пофігу й напало.
показати весь коментар
16.11.2025 00:39 Відповісти
Потім була Грузія. Світ проковтнув. Потім Крим. Світ закрив очі. Потім - вся Україна. Світ обісрався. ***** зрозуміло, що йому вже ніхто не перешкодить, няколи, бо Захід - кончені імпотенти і сцикуни, а Схід на його боці. Наступною, гадаю, буде Європа.
показати весь коментар
16.11.2025 00:50 Відповісти
Навіть цікаво, за скільки часу впаде ЄС, якщо кацапи будуть його ковиряти як зараз Україну? Здається, там треба буде дивитися не на календар, а на секундомір. Європейців просто зметуть як сухе листя. Войовничі ляхи навіть всратися не встигнуть. Ну а ми, якщо ще живі будемо, порадимо їм потриматися кілька років. Ну максимум 10-12.
показати весь коментар
16.11.2025 04:16 Відповісти
Почалося реально з 2000-го, коли гебня до влади прийшла. Просто до 2006-го (до Мюнхенської безпекової конференції) це було не помітно.
показати весь коментар
16.11.2025 09:03 Відповісти
Да не уже ли ?
показати весь коментар
16.11.2025 00:28 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2025 00:47 Відповісти
А ви їхні гроші у себе тримаєте. Гроші військових злочинців. І не даєте їх Україні, щоб вона могла себе ефективно захищати і надалі.

А це не злочин?
показати весь коментар
16.11.2025 00:48 Відповісти
Бо знають - зелені стирять. Зафіга крадіям гроші давати? Щоби що?
показати весь коментар
16.11.2025 02:00 Відповісти
І що? Щодня чуємо схожі висловлювання. А по факту нічого не змінюється. Навіть корупцію в Україні обережно коментують. Бояться щоб до них фронт не дійшов.
показати весь коментар
16.11.2025 00:51 Відповісти
Навіть не хочеться та і не варто коментувати...
показати весь коментар
16.11.2025 06:43 Відповісти
Будем честные , ну дыбилы тупорылые . Не дай бог от них в евро союзе зависеть
показати весь коментар
16.11.2025 08:08 Відповісти
Всі погано знають історію. А один з найголовніших законів історії такий: чим довше триває війна тим менше шансів її закінчити
показати весь коментар
16.11.2025 08:18 Відповісти
Вони іноді можуть бути чесними...
показати весь коментар
16.11.2025 08:54 Відповісти
Во как смело заявил!? Есть ещё ягоды в ягодицах вазелиновых с косточкой!
показати весь коментар
16.11.2025 09:00 Відповісти
 
 