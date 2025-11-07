Росія готує нові масовані удари по Україні у листопаді, - естонська розвідка

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що у найближчі тижні Росія, ймовірно, продовжить зимову кампанію бомбардувань, спрямовану переважно на цивільну інфраструктуру України.

Про це він сказав під час брифінгу у Міністерстві оборони Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За словами Ківісельга, ситуація на фронті істотно не змінилася: головні бої точаться поблизу Покровська, який для росіян став самоціллю. Водночас Росія не змогла реалізувати свою чисельну перевагу і втрачає багато особового складу.

Розвідник зазначив, що Москва компенсує відсутність успіхів на полі бою масованими ракетними та дроновими ударами. У жовтні кількість таких атак суттєво зросла: ракети застосовували 270 разів - на 44% більше, ніж у вересні, що стало рекордом від початку повномасштабної війни.

Попри це, українська ППО знищує близько 80% повітряних цілей, зауважив Ківісельг. Він також попередив, що в листопаді Росія може завдати три-чотири хвилі масованих ударів, користуючись погіршенням погодних умов.

+13
українці 20 квітня 2019 р. самі тягли квитки ким вони будуть -
піддослідними кролями чи
їжаками-дикобразами

обрали...., курва..... !!!!

оцінка естонської розвідки вірна !!!!
давно не було масштабних повітряних атак - орки чекають морозів і накопичують зброю.
з першими холодами на дворі буде спекотно в небі

.
07.11.2025 15:41 Відповісти
+12
Нагадує експерименти над піддослідними кроликами, коли вчені слідкують за ними в клітці і лише констатують симптоми перебігу хвороби без будь-якої допомоги.
07.11.2025 15:33 Відповісти
+6
Фейк!
Все буде добре.
Ось вже різдво - світло, теплі руки, запах **********.
Потім новий рік - усмішки, обійми, бажання.
ШАШЛИК
07.11.2025 15:40 Відповісти
Мы это и без эстонцев знаем прекрасно!
07.11.2025 15:35 Відповісти
2019-й рік показав, що нічого не знає більшість українців. Вони до цього часу вірять у казкового Голобородько.
07.11.2025 16:20 Відповісти
та ти шо. оце аналітика рівня Бог
07.11.2025 15:38 Відповісти
no shit
07.11.2025 15:51 Відповісти
М-да, без розвідки ми б нізащо самі не здогадалися
07.11.2025 16:09 Відповісти
Є-естонці ви телепні,масовані удари по Україні кожен майже день йдуть! Краще б мовчали то якщо такий масований удар буде по єстоніїї то країни би вже не було
07.11.2025 16:15 Відповісти
Объявление в эстонском метро:
- Оостоороожноо, двеерии заакрыываютсяя, слеедуующяя оостаноовкаа, а воот и сслеедущяя оостаноовкаа!
07.11.2025 16:17 Відповісти
На нас напали не естонці, вони нам допомагають. Чи Ви разом з москалями кидаєтеся лайном на аномальних людей, бо вони з нами?
07.11.2025 16:22 Відповісти
 
 