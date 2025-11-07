Росія готує нові масовані удари по Україні у листопаді, - естонська розвідка

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що у найближчі тижні Росія, ймовірно, продовжить зимову кампанію бомбардувань, спрямовану переважно на цивільну інфраструктуру України.

Про це він сказав під час брифінгу у Міністерстві оборони Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За словами Ківісельга, ситуація на фронті істотно не змінилася: головні бої точаться поблизу Покровська, який для росіян став самоціллю. Водночас Росія не змогла реалізувати свою чисельну перевагу і втрачає багато особового складу.

Розвідник зазначив, що Москва компенсує відсутність успіхів на полі бою масованими ракетними та дроновими ударами. У жовтні кількість таких атак суттєво зросла: ракети застосовували 270 разів - на 44% більше, ніж у вересні, що стало рекордом від початку повномасштабної війни.

Попри це, українська ППО знищує близько 80% повітряних цілей, зауважив Ківісельг. Він також попередив, що в листопаді Росія може завдати три-чотири хвилі масованих ударів, користуючись погіршенням погодних умов.

