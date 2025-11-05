Російська економіка входить у фазу затяжного спаду: бізнес скорочує витрати та відкладає інвестиції

Російська економіка входить у фазу затяжного спаду — компанії дедалі частіше повідомляють про фінансові труднощі, скорочують витрати й відкладають інвестиційні плани.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

За підсумками III кварталу 2025 року головними проблемами для бізнесу стали неплатежі контрагентів, падіння попиту та дефіцит оборотних коштів.

  • 38,9 % підприємств заявили про затримки платежів з боку партнерів — проти 25 % торік.
  • 34 % компаній зафіксували зниження попиту на продукцію та послуги (у II кварталі таких було 30 %).
  • 32,4 % підприємств відчувають нестачу оборотних коштів.
  • 15 % респондентів повідомили про логістичні труднощі (раніше — лише 10 %).

Більшість компаній реагує на кризу скороченням витрат:

  • 68 % підприємств уже вживають заходів "оптимізації";

  • 80 % — зменшують адміністративні видатки;

  • 37 % — урізають витрати на послуги;

  • 15 % — заморозили або скоротили інвестиційні програми.

Економічні експерти зазначають, що бізнес називає ситуацію "складною та тривожною", а навіть можливе зниження облікової ставки у 2026 році не сприймається як гарантія покращення.

Замість розвитку російські компанії зосереджуються на виживанні. Зростання неплатежів із 25 % до майже 39 % свідчить про локальну рецесію корпоративного сектору, яка невдовзі може перерости у системну кризу всієї економіки РФ.

Наближається доба 90-х із мочиловом одне одного - це те, що лопатоїди найкраще вміють і **********.
05.11.2025 17:35 Відповісти
90-ті - то жалюгідна подоба. Тоді був тільки кримінал, а зараз вся армія рф - суто кримінальники. Я вже не кажу про кількість нелегальної зброї, яка вже заїхала на теріторію рф. А снайперські гвинтівки, як остаточний інструмент розрахунку, взагалі відійшли у минуле.
05.11.2025 18:21 Відповісти
А вишенькою на торті стануть дрони - на цвинтарі танцюють всі, разом із "елітою".
05.11.2025 23:56 Відповісти
Кацапні не звикати ходити з голою дупою, а "ножкі буша" їх завжди нагодують.
05.11.2025 17:37 Відповісти
Максимум 2 - 3 місяці і рашка вже всьо...
05.11.2025 17:40 Відповісти
Чмоні на милицях!
05.11.2025 17:44 Відповісти
кожен рік одне й те ж читаю в новинах. з 23 року їх економіка от-от розвалиться
05.11.2025 18:45 Відповісти
Нарешті на 4-му році війни вона тільки кудись входить.
05.11.2025 17:44 Відповісти
Ну и теперь все эти обнищавшие бизнесмены пойдут на войну зарабатывать деньги, т.к. других вариантов у них нет.
05.11.2025 18:13 Відповісти
в Україні зате бізнес шикує
05.11.2025 18:18 Відповісти
 
 