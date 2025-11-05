Російська економіка входить у фазу затяжного спаду: бізнес скорочує витрати та відкладає інвестиції
Російська економіка входить у фазу затяжного спаду — компанії дедалі частіше повідомляють про фінансові труднощі, скорочують витрати й відкладають інвестиційні плани.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.
За підсумками III кварталу 2025 року головними проблемами для бізнесу стали неплатежі контрагентів, падіння попиту та дефіцит оборотних коштів.
- 38,9 % підприємств заявили про затримки платежів з боку партнерів — проти 25 % торік.
- 34 % компаній зафіксували зниження попиту на продукцію та послуги (у II кварталі таких було 30 %).
- 32,4 % підприємств відчувають нестачу оборотних коштів.
- 15 % респондентів повідомили про логістичні труднощі (раніше — лише 10 %).
Більшість компаній реагує на кризу скороченням витрат:
68 % підприємств уже вживають заходів "оптимізації";
80 % — зменшують адміністративні видатки;
37 % — урізають витрати на послуги;
15 % — заморозили або скоротили інвестиційні програми.
Економічні експерти зазначають, що бізнес називає ситуацію "складною та тривожною", а навіть можливе зниження облікової ставки у 2026 році не сприймається як гарантія покращення.
Замість розвитку російські компанії зосереджуються на виживанні. Зростання неплатежів із 25 % до майже 39 % свідчить про локальну рецесію корпоративного сектору, яка невдовзі може перерости у системну кризу всієї економіки РФ.
