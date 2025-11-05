Российская экономика входит в фазу затяжного спада: бизнес сокращает расходы и откладывает инвестиции
Российская экономика вступает в фазу затяжного спада - компании все чаще сообщают о финансовых трудностях, сокращают расходы и откладывают инвестиционные планы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.
По итогам III квартала 2025 года главными проблемами для бизнеса стали неплатежи контрагентов, падение спроса и дефицит оборотных средств.
- 38,9% предприятий заявили о задержках платежей со стороны партнеров — против 25% в прошлом году.
- 34 % компаний зафиксировали снижение спроса на продукцию и услуги (во II квартале таких было 30 %).
- 32,4% предприятий испытывают нехватку оборотных средств.
- 15% респондентов сообщили о логистических трудностях (ранее — только 10%).
Большинство компаний реагирует на кризис сокращением расходов:
-
68 % предприятий уже принимают меры по "оптимизации";
-
80% — сокращают административные расходы;
-
37 % — сокращают расходы на услуги;
-
15 % — заморозили или сократили инвестиционные программы.
Экономические эксперты отмечают, что бизнес называет ситуацию "сложной и тревожной", а даже возможное снижение учетной ставки в 2026 году не воспринимается как гарантия улучшения.
Вместо развития российские компании сосредотачиваются на выживании. Рост неплатежей с 25% до почти 39% свидетельствует о локальной рецессии корпоративного сектора, которая вскоре может перерасти в системный кризис всей экономики РФ.
