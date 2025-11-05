РУС
Новости Состояние российской экономики
600 8

Российская экономика входит в фазу затяжного спада: бизнес сокращает расходы и откладывает инвестиции

Российский бизнес, экономический кризис

Российская экономика вступает в фазу затяжного спада - компании все чаще сообщают о финансовых трудностях, сокращают расходы и откладывают инвестиционные планы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

По итогам III квартала 2025 года главными проблемами для бизнеса стали неплатежи контрагентов, падение спроса и дефицит оборотных средств.

  • 38,9% предприятий заявили о задержках платежей со стороны партнеров — против 25% в прошлом году.
  • 34 % компаний зафиксировали снижение спроса на продукцию и услуги (во II квартале таких было 30 %).
  • 32,4% предприятий испытывают нехватку оборотных средств.
  • 15% респондентов сообщили о логистических трудностях (ранее — только 10%).

Читайте также: Санкции США парализовали работу зарубежных компаний российского "Лукойла"

Большинство компаний реагирует на кризис сокращением расходов:

  • 68 % предприятий уже принимают меры по "оптимизации";

  • 80% — сокращают административные расходы;

  • 37 % — сокращают расходы на услуги;

  • 15 % — заморозили или сократили инвестиционные программы.

Экономические эксперты отмечают, что бизнес называет ситуацию "сложной и тревожной", а даже возможное снижение учетной ставки в 2026 году не воспринимается как гарантия улучшения.

Вместо развития российские компании сосредотачиваются на выживании. Рост неплатежей с 25% до почти 39% свидетельствует о локальной рецессии корпоративного сектора, которая вскоре может перерасти в системный кризис всей экономики РФ.

Смотрите также: Путину предлагают немедленно начать подготовку к "полномасштабным ядерным испытаниям". ВИДЕО

Автор: 

разведка (4247) россия (97947) экономика (3917)
Наближається доба 90-х із мочиловом одне одного - це те, що лопатоїди найкраще вміють і **********.
показать весь комментарий
05.11.2025 17:35 Ответить
90-ті - то жалюгідна подоба. Тоді був тільки кримінал, а зараз вся армія рф - суто кримінальники. Я вже не кажу про кількість нелегальної зброї, яка вже заїхала на теріторію рф. А снайперські гвинтівки, як остаточний інструмент розрахунку, взагалі відійшли у минуле.
показать весь комментарий
05.11.2025 18:21 Ответить
Кацапні не звикати ходити з голою дупою, а "ножкі буша" їх завжди нагодують.
показать весь комментарий
05.11.2025 17:37 Ответить
Максимум 2 - 3 місяці і рашка вже всьо...
показать весь комментарий
05.11.2025 17:40 Ответить
Чмоні на милицях!
показать весь комментарий
05.11.2025 17:44 Ответить
Нарешті на 4-му році війни вона тільки кудись входить.
показать весь комментарий
05.11.2025 17:44 Ответить
Ну и теперь все эти обнищавшие бизнесмены пойдут на войну зарабатывать деньги, т.к. других вариантов у них нет.
показать весь комментарий
05.11.2025 18:13 Ответить
в Україні зате бізнес шикує
показать весь комментарий
05.11.2025 18:18 Ответить
 
 