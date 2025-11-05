Путину предлагают немедленно начать подготовку к "полномасштабным ядерным испытаниям". ВИДЕО

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предлагает российскому диктатору Владимиру Путину немедленно начать полномасштабные ядерные испытания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время совещания.

По словам министра, США активно наращивают стратегические наступательные вооружения и последовательно выходят из договоров по стратегической стабильности.

"Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить их проведение в сжатые сроки", - сказал Белоусов.

Во время совещания глава Минобороны страны-оккупанта также заявил, что США якобы отработали превентивный ракетно-ядерный удар по России в рамках учений в октябре.

Путин приказал начать подготовку к испытаниям ядерного оружия.

"Я поручаю МИД, Министерству обороны РФ, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия", - сказал диктатор.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп накануне поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия. Он отметил, что это решение принято из-за того, что другие страны также это делают.

В России на такое заявление Трампа отреагировали угрозами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на "корректное донесение" до американского главы информации об испытаниях российских ракет "Буревестник" и "Посейдон".

5 ноября 2025 года ВВС Соединенных Штатов провели тестовый пуск неоснащенной ядерным зарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с космической базы Ванденберг в Калифорнии.

