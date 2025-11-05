РУС
3 446 21

Путину предлагают немедленно начать подготовку к "полномасштабным ядерным испытаниям". ВИДЕО

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предлагает российскому диктатору Владимиру Путину немедленно начать полномасштабные ядерные испытания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время совещания.

По словам министра, США активно наращивают стратегические наступательные вооружения и последовательно выходят из договоров по стратегической стабильности.

"Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить их проведение в сжатые сроки", - сказал Белоусов.

Во время совещания глава Минобороны страны-оккупанта также заявил, что США якобы отработали превентивный ракетно-ядерный удар по России в рамках учений в октябре.

Путин приказал начать подготовку к испытаниям ядерного оружия.

"Я поручаю МИД, Министерству обороны РФ, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия", - сказал диктатор.

Что предшествовало?

+10
Гонка озброєнь розвалила совок, а совок мав набагато більші резерви, ніж кацапстан. Так що хай починають. Хоча думаю, що ***** дасть задню...
05.11.2025 16:21 Ответить
+6
Правильно. В Масковскай и Ленинградскай областях. Наземные взрывы.
05.11.2025 16:23 Ответить
+4
ну, понеслась, нарешті вже ігри по дорослому)
а років через три, через ядерний попіл будемо сидіти і думати (хто вціліє) - і хто ж знав що в 2014 почалась третя світова)
05.11.2025 16:22 Ответить
Гонка озброєнь розвалила совок, а совок мав набагато більші резерви, ніж кацапстан. Так що хай починають. Хоча думаю, що ***** дасть задню...
05.11.2025 16:21 Ответить
Совок розвалила відсутність ринкової економіки і закриті кордони. В цьому плані рашка значно життєздатний Совка. Хто проти їдуть, джинсів і жуйки вдосталь.
05.11.2025 16:55 Ответить
"а совок мав набагато більші резерви"

если бы совок мав набагато більші резерви, он бы не развалился
05.11.2025 16:59 Ответить
ну, понеслась, нарешті вже ігри по дорослому)
а років через три, через ядерний попіл будемо сидіти і думати (хто вціліє) - і хто ж знав що в 2014 почалась третя світова)
05.11.2025 16:22 Ответить
Правильно. В Масковскай и Ленинградскай областях. Наземные взрывы.
05.11.2025 16:23 Ответить
А давайте зразу три!!!
І потім ще парад у чмоскві, шоб аж на всі гроші...)))
05.11.2025 16:25 Ответить
маразматичні,розжерилі від властної влади та значимості,вирішили помірятися цюцюрками!?!?довбні інурезні,граще б огірки вирощували на грядках...
05.11.2025 16:27 Ответить
***старці...
05.11.2025 16:28 Ответить
Ідіоти...
05.11.2025 16:40 Ответить
140 мільйонів підтримують: "Дайош іспитанія!!!"
05.11.2025 16:42 Ответить
Чергова ескалація. Але це покищо киздьож. Хай спочатку справді шось випробують. Цирк для Трампа.
05.11.2025 16:44 Ответить
Нехай починає і щоб зірвалася над росією
05.11.2025 16:45 Ответить
Сімонян казала що потрібно бомбити кацапів 🤣🤣🤣‼️‼️‼️💥💥💥
05.11.2025 16:55 Ответить
Совок точно так же разваливался.
Только дольше...
05.11.2025 16:57 Ответить
А що так мілко: ядерні. Вже час повертатися до термоядерних випробувань. А то вже забули як всі обісралися в 1961. Совєти найбільше. Самі випробували і самі ж потім запропонували мораторій на термоядерку.
05.11.2025 16:57 Ответить
Якщо під" термоядеркою " ви маєте на увазі ядерну реакцію синтезу дейтерію і тритію, то ніякого окремого мораторію на неї не було.
05.11.2025 17:06 Ответить
А кацапня завжди першими щось пропонує, як от Гельсінські домовленості 75-го року, але сама ж і порушує. Пам'ятаєте, шо з цього приводу ще Залізний Канцлер сказав...
05.11.2025 17:12 Ответить
Хай починають у Москві, щоб ху бачив з бункеру
05.11.2025 16:59 Ответить
В такому разі Україні треба відновлювати ядерну зброю, а підписанти Будапештського меморандуму повинні заткнути пельки!
05.11.2025 17:05 Ответить
Кацапи самі лізуть у петлю (гонку озброєнь)
05.11.2025 17:09 Ответить
Цікаво, скільки б кацапам вдалось підірвати старого залізяччя?
05.11.2025 17:23 Ответить
 
 