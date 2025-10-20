Лидер Ирана Хаменеи отклонил предложение Трампа о возобновлении ядерных переговоров
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отклонил предложение президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном.
Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"Трамп говорит, что он является мастером заключения сделок, но если сделка сопровождается принуждением, а ее результат - заранее определен, то это не сделка, а навязывание и запугивание", - заявил Хаменеи.
Он также опроверг утверждение Трампа, что США уничтожили ядерный потенциал Ирана.
"Президент США с гордостью заявляет, что они бомбили и уничтожили ядерную промышленность Ирана. Отлично, продолжайте мечтать! Какое дело Америке до того, имеет ли Иран ядерные объекты? Эти вмешательства неуместны, неправильны и принудительны", - возмутился аятолла.
Что предшествовало?
Напомним, Тегеран и Вашингтон провели пять раундов непрямых ядерных переговоров, которые закончились 12-дневной воздушной войной в июне, во время которой Израиль и США поразили иранские ядерные объекты.
Западные государства обвиняют Иран в тайных попытках создать ядерную бомбу путем обогащения урана и требуют прекратить такую деятельность. Тегеран отрицает намерения использовать обогащение урана для военных целей, заявляя, что программа имеет исключительно гражданское энергетическое назначение.
На прошлой неделе Трамп заявил в израильском парламенте, что "было бы замечательно", если бы Вашингтон смог договориться о "мирном соглашении" с Тегераном после начала перемирия в Газе между Израилем и ХАМАС.
не подумав би що сша менше ніж за рік можуть стати такими нікчемами
Але їхня позиція по ''ядерці'' надзвичайно правильна.