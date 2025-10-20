РУС
Лидер Ирана Хаменеи отклонил предложение Трампа о возобновлении ядерных переговоров

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отклонил предложение президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Трамп говорит, что он является мастером заключения сделок, но если сделка сопровождается принуждением, а ее результат - заранее определен, то это не сделка, а навязывание и запугивание", - заявил Хаменеи.

Он также опроверг утверждение Трампа, что США уничтожили ядерный потенциал Ирана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран официально вышел из 10-летней ядерной сделки с Западом

"Президент США с гордостью заявляет, что они бомбили и уничтожили ядерную промышленность Ирана. Отлично, продолжайте мечтать! Какое дело Америке до того, имеет ли Иран ядерные объекты? Эти вмешательства неуместны, неправильны и принудительны", - возмутился аятолла.

Что предшествовало?

Напомним, Тегеран и Вашингтон провели пять раундов непрямых ядерных переговоров, которые закончились 12-дневной воздушной войной в июне, во время которой Израиль и США поразили иранские ядерные объекты.

Западные государства обвиняют Иран в тайных попытках создать ядерную бомбу путем обогащения урана и требуют прекратить такую деятельность. Тегеран отрицает намерения использовать обогащение урана для военных целей, заявляя, что программа имеет исключительно гражданское энергетическое назначение.

На прошлой неделе Трамп заявил в израильском парламенте, что "было бы замечательно", если бы Вашингтон смог договориться о "мирном соглашении" с Тегераном после начала перемирия в Газе между Израилем и ХАМАС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я сниму санкции с Ирана, если он будет мирным, - Трамп

+9
Нічого. Трамп заявить це, як остаточну перемогу над Ядром, і подасть на нобелівку з фізики.
20.10.2025 17:54 Ответить
20.10.2025 17:54 Ответить
+9
майстер угод ха-ха-ха. скоріше диктаторський угоднік блд.
20.10.2025 17:57 Ответить
20.10.2025 17:57 Ответить
+9
Якби у Тампона були яйця і він придушив Х у й л а і розвалив Сосію, то всі терористи і диктатору світу були б як шовкові і сиділи тихіше води. А так всі бачать як Тампона на куй нятягують і крутять як на каруселі
20.10.2025 18:08 Ответить
20.10.2025 18:08 Ответить
Нічого. Трамп заявить це, як остаточну перемогу над Ядром, і подасть на нобелівку з фізики.
20.10.2025 17:54 Ответить
20.10.2025 17:54 Ответить
Іран хоче втратити нерозумного духовного лідера. Це ще одна помилка Трампа що він не дав Ізраїлю добити цього таргана.
20.10.2025 18:02 Ответить
20.10.2025 18:02 Ответить
Не дав ? Ізраїль вже усірався від відповідій Ірану.
20.10.2025 19:01 Ответить
20.10.2025 19:01 Ответить
рудий донні ноги ще не стер у піших еротичних турах?
20.10.2025 17:56 Ответить
20.10.2025 17:56 Ответить
майстер угод ха-ха-ха. скоріше диктаторський угоднік блд.
20.10.2025 17:57 Ответить
20.10.2025 17:57 Ответить
Та ні. Звичайний довбойоб...
20.10.2025 18:20 Ответить
20.10.2025 18:20 Ответить
Одне іншому не заважає.
20.10.2025 18:24 Ответить
20.10.2025 18:24 Ответить
Знову доведеться керосин в B-2 палити...
20.10.2025 17:59 Ответить
20.10.2025 17:59 Ответить
Містер Донні, а Ви попробуйте червону доріжку постелити перед цим упирем, а якщо червона не "кошерна" для упиря - то вже тоді зелену під колори ісламу. Ну якщо вже і це не допоможе - стели "дорожку" із білого порошку - безвідмовний прийом, "найвеличніший" не дасть збрехати.
20.10.2025 18:00 Ответить
20.10.2025 18:00 Ответить
Пхаха, вже і цей трапка мокнув
не подумав би що сша менше ніж за рік можуть стати такими нікчемами
20.10.2025 18:00 Ответить
20.10.2025 18:00 Ответить
На бую вертіли миротворця, всі терористи світу
20.10.2025 18:01 Ответить
20.10.2025 18:01 Ответить
Хто ще не обістяв рудого барыгу? Людожери папуанової гвінеї на черзі. Донні зараз пасивний миротворецЬ))
20.10.2025 18:03 Ответить
20.10.2025 18:03 Ответить
Тампон паперова качка. Вже всі його нах посилають.
20.10.2025 18:05 Ответить
20.10.2025 18:05 Ответить
Якби у Тампона були яйця і він придушив Х у й л а і розвалив Сосію, то всі терористи і диктатору світу були б як шовкові і сиділи тихіше води. А так всі бачать як Тампона на куй нятягують і крутять як на каруселі
20.10.2025 18:08 Ответить
20.10.2025 18:08 Ответить
Трампон зупинив Ізраєль який день за днем систематично вибивав стратегічні обєкти,пускові установки для балістики.
20.10.2025 18:11 Ответить
20.10.2025 18:11 Ответить
Если у вас есть ядерная зброя никому не отдавайте, если у вас нет ядерной зброи пытайтесь любыми способами ее добыть. Будут гнобить, но лучше быть живой осью зла, чем мертвым дебилом.
20.10.2025 18:12 Ответить
20.10.2025 18:12 Ответить
якщо просто подумати - попередня угода забороняла ірану збагачувати уран до збройового, та це йому не мішало створювати ЯЗ. Бо на всі гарантії і угоди зараз кладуть болт - найкраща гарантія - власна ядерка!!!
20.10.2025 18:16 Ответить
20.10.2025 18:16 Ответить
Скоро Трамп буде лизати сраку Хаманеї, так само як він це робить пуйлу і ким чен іну... бо у кого є ЯЗ той великий друг США інакше бути не може)))
20.10.2025 18:17 Ответить
20.10.2025 18:17 Ответить
Нехай, з літака ,обільє чалмоносців нечистотами...
20.10.2025 18:24 Ответить
20.10.2025 18:24 Ответить
Все поняли что Трамп беспомощный дурак и теперь будут его на херу вертеть ,кому как нравится...
20.10.2025 18:32 Ответить
20.10.2025 18:32 Ответить
Ну, вони ж "пАбЯдили" і США і Ізраїль, то можуть собі це дозволити, брудні свиньї з рушниками на головах.
20.10.2025 18:37 Ответить
20.10.2025 18:37 Ответить
Щось у трампа пішло не так!
20.10.2025 18:40 Ответить
20.10.2025 18:40 Ответить
Зараз Іран відмовиться від ядерної зброї, а ще Північна Корея. Таких дурнів як Україна вже не зайдуть.
20.10.2025 18:53 Ответить
20.10.2025 18:53 Ответить
Сміх сміхом, але так як Краснов опустив США не зміг ніхто.
20.10.2025 18:54 Ответить
20.10.2025 18:54 Ответить
Хаменеї і усе керівництво Ірану - звичайно виродки рідкісні.
Але їхня позиція по ''ядерці'' надзвичайно правильна.
20.10.2025 19:44 Ответить
20.10.2025 19:44 Ответить
 
 