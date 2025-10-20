УКР
Лідер Ірану Хаменеї відхилив пропозицію Трампа про відновлення ядерних переговорів

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа про відновлення ядерних переговорів між Тегераном та Вашингтоном.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Трамп каже, що він є майстром укладання угод, але якщо угода супроводжується примусом, а її результат заздалегідь визначений, то це не угода, а навʼязування та залякування", - заявив Хаменеї.

Він також заперечив твердження Трампа, що США знищили ядерний потенціал Ірану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран офіційно вийшов з 10-річної ядерної угоди із Заходом

"Президент США з гордістю заявляє, що вони бомбили й знищили ядерну промисловість Ірану. Дуже добре, продовжуйте мріяти! Яке діло Америці до того, чи має Іран ядерні обʼєкти? Ці втручання є недоречними, неправильними й примусовими", - обурився аятола.

Що передувало?

Нагадаємо, Тегеран і Вашингтон провели п'ять раундів непрямих ядерних переговорів, які закінчилися 12-денною повітряною війною в червні, під час якої Ізраїль і США уразили іранські ядерні об'єкти.

Західні держави звинувачують Іран у таємних спробах створити ядерну бомбу шляхом збагачення урану і вимагають припинити таку діяльність. Тегеран заперечує наміри використовувати збагачення урану для військових цілей, заявляючи, що програма має виключно цивільне енергетичне призначення.

Минулого тижня Трамп заявив в ізраїльському парламенті, що "було б чудово", якби Вашингтон зміг домовитися про "мирну угоду" з Тегераном після початку перемирʼя в Газі між Ізраїлем і ХАМАС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я зніму санкції з Ірану, якщо він буде мирним, - Трамп

Іран (2343) Хаменеї (15) ядерна зброя (1224) ядерна безпека (596) Трамп Дональд (7444)
Нічого. Трамп заявить це, як остаточну перемогу над Ядром, і подасть на нобелівку з фізики.
показати весь коментар
20.10.2025 17:54 Відповісти
Іран хоче втратити нерозумного духовного лідера. Це ще одна помилка Трампа що він не дав Ізраїлю добити цього таргана.
показати весь коментар
20.10.2025 18:02 Відповісти
рудий донні ноги ще не стер у піших еротичних турах?
показати весь коментар
20.10.2025 17:56 Відповісти
майстер угод ха-ха-ха. скоріше диктаторський угоднік блд.
показати весь коментар
20.10.2025 17:57 Відповісти
Та ні. Звичайний довбойоб...
показати весь коментар
20.10.2025 18:20 Відповісти
Знову доведеться керосин в B-2 палити...
показати весь коментар
20.10.2025 17:59 Відповісти
Містер Донні, а Ви попробуйте червону доріжку постелити перед цим упирем, а якщо червона не "кошерна" для упиря - то вже тоді зелену під колори ісламу. Ну якщо вже і це не допоможе - стели "дорожку" із білого порошку - безвідмовний прийом, "найвеличніший" не дасть збрехати.
показати весь коментар
20.10.2025 18:00 Відповісти
Пхаха, вже і цей трапка мокнув
не подумав би що сша менше ніж за рік можуть стати такими нікчемами
показати весь коментар
20.10.2025 18:00 Відповісти
На бую вертіли миротворця, всі терористи світу
показати весь коментар
20.10.2025 18:01 Відповісти
Хто ще не обістяв рудого барыгу? Людожери папуанової гвінеї на черзі. Донні зараз пасивний миротворецЬ))
показати весь коментар
20.10.2025 18:03 Відповісти
Тампон паперова качка. Вже всі його нах посилають.
показати весь коментар
20.10.2025 18:05 Відповісти
Якби у Тампона були яйця і він придушив Х у й л а і розвалив Сосію, то всі терористи і диктатору світу були б як шовкові і сиділи тихіше води. А так всі бачать як Тампона на куй нятягують і крутять як на каруселі
показати весь коментар
20.10.2025 18:08 Відповісти
Трампон зупинив Ізраєль який день за днем систематично вибивав стратегічні обєкти,пускові установки для балістики.
показати весь коментар
20.10.2025 18:11 Відповісти
Если у вас есть ядерная зброя никому не отдавайте, если у вас нет ядерной зброи пытайтесь любыми способами ее добыть. Будут гнобить, но лучше быть живой осью зла, чем мертвым дебилом.
показати весь коментар
20.10.2025 18:12 Відповісти
якщо просто подумати - попередня угода забороняла ірану збагачувати уран до збройового, та це йому не мішало створювати ЯЗ. Бо на всі гарантії і угоди зараз кладуть болт - найкраща гарантія - власна ядерка!!!
показати весь коментар
20.10.2025 18:16 Відповісти
Скоро Трамп буде лизати сраку Хаманеї, так само як він це робить пуйлу і ким чен іну... бо у кого є ЯЗ той великий друг США інакше бути не може)))
показати весь коментар
20.10.2025 18:17 Відповісти
 
 