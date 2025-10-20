Лідер Ірану Хаменеї відхилив пропозицію Трампа про відновлення ядерних переговорів

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа про відновлення ядерних переговорів між Тегераном та Вашингтоном.

"Трамп каже, що він є майстром укладання угод, але якщо угода супроводжується примусом, а її результат заздалегідь визначений, то це не угода, а навʼязування та залякування", - заявив Хаменеї.

Він також заперечив твердження Трампа, що США знищили ядерний потенціал Ірану.

"Президент США з гордістю заявляє, що вони бомбили й знищили ядерну промисловість Ірану. Дуже добре, продовжуйте мріяти! Яке діло Америці до того, чи має Іран ядерні обʼєкти? Ці втручання є недоречними, неправильними й примусовими", - обурився аятола.

Що передувало?

Нагадаємо, Тегеран і Вашингтон провели п'ять раундів непрямих ядерних переговорів, які закінчилися 12-денною повітряною війною в червні, під час якої Ізраїль і США уразили іранські ядерні об'єкти.

Західні держави звинувачують Іран у таємних спробах створити ядерну бомбу шляхом збагачення урану і вимагають припинити таку діяльність. Тегеран заперечує наміри використовувати збагачення урану для військових цілей, заявляючи, що програма має виключно цивільне енергетичне призначення.

Минулого тижня Трамп заявив в ізраїльському парламенті, що "було б чудово", якби Вашингтон зміг домовитися про "мирну угоду" з Тегераном після початку перемирʼя в Газі між Ізраїлем і ХАМАС.

