Новини Ядерна програма Ірану
Іран офіційно вийшов з 10-річної ядерної угоди із Заходом

МЗС Ірану заявило, що країна більше не пов'язана обмеженнями щодо своєї ядерної програми, оскільки термін дії ядерної угоди 2015 року з провідними світовими державами офіційно сплив.

Про це йдеться у заяві МЗС Ірану, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), укладений у 2015 році, який передбачав обмеження збагачення урану, ядерних досліджень та накопичення ядерних матеріалів в обмін на послаблення міжнародних санкцій.

У суботу, 18 жовтня, угода схвалена Радою Безпеки ООН, офіційно втратила чинність.

Водночас в Ірані додали, що країна "твердо налаштована залишатися відданою дипломатії".

+10
Все їде до того, що хто не має яз той лох. Ми ж не хочемо бути лохами?
19.10.2025 00:40
Точніше народ який не має ЯЗ буде знищено. Вихід терміново робити свою ЯЗ.
19.10.2025 00:43
Після прикладу України хтось думав що ІРАН БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ підпише?!!! Це тільки Зеленський хоче підписали БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ 2.0
19.10.2025 00:40
чергова "перемога" трампа

вітаю братів євреїв.
цей рудий Клоуни принесе ще чимало проблем не тільки для України, але й для Ізраілю
19.10.2025 00:33
Ізраїль Тамогавків уже насундучив?
19.10.2025 00:39
Тегеран розглядає свою ядерну програму як символ національної могутності, незалежності, а тепер - і політичного виживання, кажуть експерти.
19.10.2025 00:44
Приклад Лівії за Муаммара Каддафі наклав сильний відбиток на іранську позицію, вважає Келсі Девенпорт з ACA.
"У 2000-их роках Каддафі добровільно відмовився від своєї ядерної програми і пішов на зближення із Заходом у надії на економічні переваги й політичну стабільність.
Але 2011 року його режим було повалено внаслідок втручання НАТО, - нагадала Девенпорт.
- Північна Корея, навпаки, вийшла з ДНЯЗ, послідовно розвивала свою ядерну програму - і її правителі досі перебувають при владі".
19.10.2025 00:45
За даними МАГАТЕ, Іран є єдиною країною без ядерної зброї, яка збагачує уран до високого рівня (60%), близького до технічного порогу 90%, необхідного для створення атомної бомби.
19.10.2025 00:52
Капець..замість тисячі матюків..
19.10.2025 00:39
19.10.2025 00:40
19.10.2025 00:43
19.10.2025 07:44
Не бачите в цій новині ідиотизму? Іран вийшов з цієї програми ще 10 років назад коли почав робити ядерну зброю не дивлячись нінаякі ваші угоди. А весь світ просто закривав на це очі. А сьогодні просто годовщина мертвонародженої угоди з Іраном. Так що ніякої новини в цьому немає. Те ж саме про всі угоди з московським режимом про ядерну, хімічну і бактеріологічну зброю, яких понапідписували в свою чергу ще 50 років назад і які рашисти ніколи не виконували.
19.10.2025 00:42
100%
19.10.2025 02:51
×ера в сраку тобі, Трампе, а не нобеля
19.10.2025 00:50
Send the boys.
19.10.2025 01:06
Одна из "побед" Трампа.
19.10.2025 07:52
 
 