Іран офіційно вийшов з 10-річної ядерної угоди із Заходом

МЗС Ірану заявило, що країна більше не пов'язана обмеженнями щодо своєї ядерної програми, оскільки термін дії ядерної угоди 2015 року з провідними світовими державами офіційно сплив.

Про це йдеться у заяві МЗС Ірану, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), укладений у 2015 році, який передбачав обмеження збагачення урану, ядерних досліджень та накопичення ядерних матеріалів в обмін на послаблення міжнародних санкцій.

У суботу, 18 жовтня, угода схвалена Радою Безпеки ООН, офіційно втратила чинність.

Водночас в Ірані додали, що країна "твердо налаштована залишатися відданою дипломатії".

