2 082 15
Іран офіційно вийшов з 10-річної ядерної угоди із Заходом
МЗС Ірану заявило, що країна більше не пов'язана обмеженнями щодо своєї ядерної програми, оскільки термін дії ядерної угоди 2015 року з провідними світовими державами офіційно сплив.
Про це йдеться у заяві МЗС Ірану, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), укладений у 2015 році, який передбачав обмеження збагачення урану, ядерних досліджень та накопичення ядерних матеріалів в обмін на послаблення міжнародних санкцій.
У суботу, 18 жовтня, угода схвалена Радою Безпеки ООН, офіційно втратила чинність.
Водночас в Ірані додали, що країна "твердо налаштована залишатися відданою дипломатії".
Топ коментарі
+10 Dic Dolovo
показати весь коментар19.10.2025 00:40 Відповісти Посилання
+9 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар19.10.2025 00:43 Відповісти Посилання
+7 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар19.10.2025 00:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вітаю братів євреїв.
цей рудий Клоуни принесе ще чимало проблем не тільки для України, але й для Ізраілю
Приклад Лівії за Муаммара Каддафі наклав сильний відбиток на іранську позицію, вважає Келсі Девенпорт з ACA.
"У 2000-их роках Каддафі добровільно відмовився від своєї ядерної програми і пішов на зближення із Заходом у надії на економічні переваги й політичну стабільність.
Але 2011 року його режим було повалено внаслідок втручання НАТО, - нагадала Девенпорт.
- Північна Корея, навпаки, вийшла з ДНЯЗ, послідовно розвивала свою ядерну програму - і її правителі досі перебувають при владі".