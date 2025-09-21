УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7900 відвідувачів онлайн
Новини Ядерна програма Ірану
732 13

Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ

МАГАТЕ

Вища рада нацбезпеки Ірану ухвалила рішення призупинити співпрацю з Міжнародним агентством із атомної енергії (МАГАТЕ). Це нібито пов'язано з діями Великої Британії, Німеччини та Франції, спрямованими на відновлення жорстких антиіранських санкцій Ради Безпеки ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проурядове іранське агентство Tasnim.

"Незважаючи на співпрацю Міністерства закордонних справ Ірану з МАГАТЕ та надані плани стосовно врегулювання проблеми ядерної програми, співробітництво з агентством у зв’язку з діями європейських країн буде призупинено", - йдеться в заяві.

У ній також зазначається, що попри рішення призупинити співпраці зовнішньополітичному відомству країни рекомендовано продовжувати консультації з МАГАТЕ для захисту національних інтересів.

Також читайте: МАГАТЕ повертає інспекторів до Ірану

Нагадаємо, раніше Іран вирішив відмовити генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі у доступі до своїх ядерних об'єктів. Тегеран також зняв з них камери спостереження.

Також повідомлялося, що адміністрація Трампа розглядає можливість інвестицій в Іран для повернення країни до переговорів щодо ядерної програми. Сам Трамп зазначав, що зніме санкції з Ірану, якщо він буде мирним.

Своєю чергою CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.

Пізніше глава МЗС Ірану Арагчі заявив, що Іран не зупиняв співпрацю з МАГАТЕ, вона "набула нової форми".

Автор: 

Іран (2335) МАГАТЕ (773)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Рудому павіану це не сподобається..
показати весь коментар
21.09.2025 07:24 Відповісти
+3
А в Ізраїлю теж є "бомбочка". І чому ви вирішили що боятися треба Ізраїлю, а не Ірану?
До речі, чому у вас нечітка дикція? Поранили язика під час нічних розваг?
показати весь коментар
21.09.2025 07:34 Відповісти
+3
Ізраїль чурбанов піидил, ******* і буде *******. Всіх замоташек чорнодупих до пекла, а іранських бородачей в першу чергу, ******* по росєйськолибних.
показати весь коментар
21.09.2025 07:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пздєц ізгайілю.бомбочка готова.
показати весь коментар
21.09.2025 07:22 Відповісти
А в Ізраїлю теж є "бомбочка". І чому ви вирішили що боятися треба Ізраїлю, а не Ірану?
До речі, чому у вас нечітка дикція? Поранили язика під час нічних розваг?
показати весь коментар
21.09.2025 07:34 Відповісти
не сци фашист - здохнеш бистро.
показати весь коментар
21.09.2025 07:39 Відповісти
До речі, бачив рекламу в інтернеті.
"Энди Стар - король минета"
Про вас чи когось іншого?
показати весь коментар
21.09.2025 07:42 Відповісти
Ізраїль чурбанов піидил, ******* і буде *******. Всіх замоташек чорнодупих до пекла, а іранських бородачей в першу чергу, ******* по росєйськолибних.
показати весь коментар
21.09.2025 07:45 Відповісти
Рудому павіану це не сподобається..
показати весь коментар
21.09.2025 07:24 Відповісти
Як би ж Трамп був президентом
показати весь коментар
21.09.2025 07:44 Відповісти
Забули персики червень місяць.....
показати весь коментар
21.09.2025 07:55 Відповісти
Резолюція про відмову від відновлення санкцій щодо Ірану не пройшла через Раду Безпеки ООН.
Її підтримали лише чотири країни - Китай, Росія, Пакистан та Алжир.

Санкції, які діяли щодо Тегерана в період з 2006 по 2010 роки, будуть відновлені в ніч на 28 вересня.
Водночас до цього моменту залишається час для переговорів з Іраном.
показати весь коментар
21.09.2025 07:55 Відповісти
Схоже, що Китай цим голосуванням дає зрозуміти, що готовий допомагати Ірану "пережити" санкції. І робитиме це, узгоджуючи допомогу Ірану з путлєром.
Чи ефективними будуть санкції щодо іранської нафти, якщо їх порушуватимуть Китай та Росія?
показати весь коментар
21.09.2025 08:10 Відповісти
А на росії замість "Eurovision" стартував конкурс «Intervision»
Склад учасників
показати весь коментар
21.09.2025 08:08 Відповісти
Назва вІд забутих слів: "інтервенція", "інтернаціоналіст", "інтервідєніє...
показати весь коментар
21.09.2025 08:14 Відповісти
Тож кажуть, що банер "Интервидение" з'явився вперше після розпаду СРСР.
А до того або космонавти, або з'їзд партії, або Генсек віддав душу Богу
показати весь коментар
21.09.2025 08:19 Відповісти
 
 