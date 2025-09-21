Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ

Вища рада нацбезпеки Ірану ухвалила рішення призупинити співпрацю з Міжнародним агентством із атомної енергії (МАГАТЕ). Це нібито пов'язано з діями Великої Британії, Німеччини та Франції, спрямованими на відновлення жорстких антиіранських санкцій Ради Безпеки ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проурядове іранське агентство Tasnim.

"Незважаючи на співпрацю Міністерства закордонних справ Ірану з МАГАТЕ та надані плани стосовно врегулювання проблеми ядерної програми, співробітництво з агентством у зв’язку з діями європейських країн буде призупинено", - йдеться в заяві.

У ній також зазначається, що попри рішення призупинити співпраці зовнішньополітичному відомству країни рекомендовано продовжувати консультації з МАГАТЕ для захисту національних інтересів.

Нагадаємо, раніше Іран вирішив відмовити генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі у доступі до своїх ядерних об'єктів. Тегеран також зняв з них камери спостереження.

Також повідомлялося, що адміністрація Трампа розглядає можливість інвестицій в Іран для повернення країни до переговорів щодо ядерної програми. Сам Трамп зазначав, що зніме санкції з Ірану, якщо він буде мирним.

Своєю чергою CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.

Пізніше глава МЗС Ірану Арагчі заявив, що Іран не зупиняв співпрацю з МАГАТЕ, вона "набула нової форми".