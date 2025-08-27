МАГАТЕ повертає інспекторів до Ірану

Орган ООН з нагляду за ядерною енергетикою МАГАТЕ відправив інспекторів до Ірану вперше після припинення співпраці з ними після атак Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на іранські державні ЗМІ.

Так, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі повідомив, що Тегеран ще не досяг угоди щодо відновлення повноцінної співпраці з МАГАТЕ, передає парламентське інформаційне агентство ICANA.

Як зазначається, коментарі Аракчі пролунали через день після того, як Іран зустрівся з Францією, Великою Британією та Німеччиною, щоб спробувати відновити переговори щодо своєї ядерної програми, яка, за словами західних держав, спрямована на розробку бомби, але, за їхніми словами, зосереджена на цивільних проєктах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інспектори МАГАТЕ покинули Іран, Гроссі сподівається на відновлення моніторингу якомога швидше

Іран заявив, що йому потрібна нова угода про співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії.

У червні іранський парламент ухвалив закон, що призупиняє співпрацю з МАГАТЕ і передбачає, що будь-які майбутні інспекції потребуватимуть схвалення Вищої ради національної безпеки Тегерана. Ця рада схвалила візит інспекторів, але "жодного проєкту нової форми співпраці з МАГАТЕ не було остаточно узгоджено чи схвалено", заявив Аракчі.

Нагадаємо, раніше Іран вирішив відмовити генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі у доступі до своїх ядерних об'єктів. Тегеран також зняв з них камери спостереження.

Також повідомлялося, що адміністрація Трампа розглядає можливість інвестицій в Іран для повернення країни до переговорів щодо ядерної програми. Сам Трамп зазначав, що зніме санкції з Ірану, якщо він буде мирним.

Своєю чергою CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.

Пізніше глава МЗС Ірану Арагчі заявив, що Іран не зупиняв співпрацю з МАГАТЕ, вона "набула нової форми".