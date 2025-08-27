МАГАТЭ возвращает инспекторов в Иран

Орган ООН по надзору за ядерной энергетикой МАГАТЭ отправил инспекторов в Иран впервые после прекращения сотрудничества с ними после атак Израиля на ядерные объекты Ирана.

об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Так, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран еще не достиг соглашения о возобновлении полноценного сотрудничества с МАГАТЭ, передает парламентское информационное агентство ICANA.

Как отмечается, комментарии Аракчи прозвучали через день после того, как Иран встретился с Францией, Великобританией и Германией, чтобы попытаться возобновить переговоры по своей ядерной программе, которая, по словам западных государств, направлена на разработку бомбы, но, по их словам, сосредоточена на гражданских проектах.

Иран заявил, что ему нужно новое соглашение о сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии.

В июне иранский парламент принял закон, приостанавливающий сотрудничество с МАГАТЭ и предусматривающий, что любые будущие инспекции потребуют одобрения Высшего совета национальной безопасности Тегерана. Этот совет одобрил визит инспекторов, но "ни один проект новой формы сотрудничества с МАГАТЭ не был окончательно согласован или одобрен", заявил Аракчи.

Напомним, ранее Иран решил отказать генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в доступе к своим ядерным объектам. Тегеран также снял с них камеры наблюдения.

Также сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность инвестиций в Иран для возвращения страны к переговорам по ядерной программе. Сам Трамп отмечал, что снимет санкции с Ирана, если он будет мирным.

В свою очередь CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.

Позже глава МИД Ирана Арагчи заявил, что Иран не останавливал сотрудничество с МАГАТЭ, оно "приобрело новую форму".