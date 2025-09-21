Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ
Высший совет нацбезопасности Ирана принял решение приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Это якобы связано с действиями Великобритании, Германии и Франции, направленными на восстановление жестких антииранских санкций Совета Безопасности ООН.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает проправительственное иранское агентство Tasnim.
"Несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел Ирана с МАГАТЭ и предоставленные планы по урегулированию проблемы ядерной программы, сотрудничество с агентством в связи с действиями европейских стран будет приостановлено", - говорится в заявлении.
В нем также отмечается, что несмотря на решение приостановить сотрудничества внешнеполитическому ведомству страны рекомендовано продолжать консультации с МАГАТЭ для защиты национальных интересов.
Напомним, ранее Иран решил отказать генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в доступе к своим ядерным объектам. Тегеран также снял с них камеры наблюдения.
Также сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность инвестиций в Иран для возвращения страны к переговорам по ядерной программе. Сам Трамп отмечал, что снимет санкции с Ирана, если он будет мирным.
В свою очередь CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.
Позже глава МИД Ирана Арагчи заявил, что Иран не останавливал сотрудничество с МАГАТЭ, оно "приобрело новую форму".
