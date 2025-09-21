РУС
Новости Ядерная программа Ирана
Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ

МАГАТЕ

Высший совет нацбезопасности Ирана принял решение приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Это якобы связано с действиями Великобритании, Германии и Франции, направленными на восстановление жестких антииранских санкций Совета Безопасности ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает проправительственное иранское агентство Tasnim.

"Несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел Ирана с МАГАТЭ и предоставленные планы по урегулированию проблемы ядерной программы, сотрудничество с агентством в связи с действиями европейских стран будет приостановлено", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что несмотря на решение приостановить сотрудничества внешнеполитическому ведомству страны рекомендовано продолжать консультации с МАГАТЭ для защиты национальных интересов.

Напомним, ранее Иран решил отказать генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в доступе к своим ядерным объектам. Тегеран также снял с них камеры наблюдения.

Также сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность инвестиций в Иран для возвращения страны к переговорам по ядерной программе. Сам Трамп отмечал, что снимет санкции с Ирана, если он будет мирным.

В свою очередь CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.

Позже глава МИД Ирана Арагчи заявил, что Иран не останавливал сотрудничество с МАГАТЭ, оно "приобрело новую форму".

Иран (2074) МАГАТЭ (443)
Топ комментарии
+4
А в Ізраїлю теж є "бомбочка". І чому ви вирішили що боятися треба Ізраїлю, а не Ірану?
До речі, чому у вас нечітка дикція? Поранили язика під час нічних розваг?
показать весь комментарий
21.09.2025 07:34 Ответить
+4
Ізраїль чурбанов піидил, ******* і буде *******. Всіх замоташек чорнодупих до пекла, а іранських бородачей в першу чергу, ******* по росєйськолибних.
показать весь комментарий
21.09.2025 07:45 Ответить
+3
Рудому павіану це не сподобається..
показать весь комментарий
21.09.2025 07:24 Ответить
пздєц ізгайілю.бомбочка готова.
показать весь комментарий
21.09.2025 07:22 Ответить
А в Ізраїлю теж є "бомбочка". І чому ви вирішили що боятися треба Ізраїлю, а не Ірану?
До речі, чому у вас нечітка дикція? Поранили язика під час нічних розваг?
показать весь комментарий
21.09.2025 07:34 Ответить
не сци фашист - здохнеш бистро.
показать весь комментарий
21.09.2025 07:39 Ответить
До речі, бачив рекламу в інтернеті.
"Энди Стар - король минета"
Про вас чи когось іншого?
показать весь комментарий
21.09.2025 07:42 Ответить
Ізраїль чурбанов піидил, ******* і буде *******. Всіх замоташек чорнодупих до пекла, а іранських бородачей в першу чергу, ******* по росєйськолибних.
показать весь комментарий
21.09.2025 07:45 Ответить
Рудому павіану це не сподобається..
показать весь комментарий
21.09.2025 07:24 Ответить
Як би ж Трамп був президентом
показать весь комментарий
21.09.2025 07:44 Ответить
Забули персики червень місяць.....
показать весь комментарий
21.09.2025 07:55 Ответить
Резолюція про відмову від відновлення санкцій щодо Ірану не пройшла через Раду Безпеки ООН.
Її підтримали лише чотири країни - Китай, Росія, Пакистан та Алжир.

Санкції, які діяли щодо Тегерана в період з 2006 по 2010 роки, будуть відновлені в ніч на 28 вересня.
Водночас до цього моменту залишається час для переговорів з Іраном.
показать весь комментарий
21.09.2025 07:55 Ответить
Схоже, що Китай цим голосуванням дає зрозуміти, що готовий допомагати Ірану "пережити" санкції. І робитиме це, узгоджуючи допомогу Ірану з путлєром.
Чи ефективними будуть санкції щодо іранської нафти, якщо їх порушуватимуть Китай та Росія?
показать весь комментарий
21.09.2025 08:10 Ответить
А на росії замість "Eurovision" стартував конкурс «Intervision»
Склад учасників
показать весь комментарий
21.09.2025 08:08 Ответить
Назва вІд забутих слів: "інтервенція", "інтернаціоналіст", "інтервідєніє...
показать весь комментарий
21.09.2025 08:14 Ответить
Тож кажуть, що банер "Интервидение" з'явився вперше після розпаду СРСР.
А до того або космонавти, або з'їзд партії, або Генсек віддав душу Богу
показать весь комментарий
21.09.2025 08:19 Ответить
 
 