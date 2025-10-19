Иран официально вышел из 10-летнего ядерного соглашения с Западом

МИД Ирана заявило, что страна больше не связана ограничениями относительно своей ядерной программы, поскольку срок действия ядерного соглашения 2015 года с ведущими мировыми государствами официально истекал.

Об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

"Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о совместном всеобъемлющем плане действий (JCPOA), заключенном в 2015 году, который предусматривал ограничение обогащения урана, ядерных исследований и накопления ядерных материалов в обмен на ослабление международных санкций.

В субботу, 18 октября, соглашение одобрено Советом Безопасности ООН, официально утратила силу.

В то же время в Иране добавили, что страна "твердо настроена оставаться преданной дипломатии".

