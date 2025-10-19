РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8402 посетителя онлайн
Новости Ядерная программа Ирана
2 000 15

Иран официально вышел из 10-летнего ядерного соглашения с Западом

іран

МИД Ирана заявило, что страна больше не связана ограничениями относительно своей ядерной программы, поскольку срок действия ядерного соглашения 2015 года с ведущими мировыми государствами официально истекал.

Об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

 "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о совместном всеобъемлющем плане действий (JCPOA), заключенном в 2015 году, который предусматривал ограничение обогащения урана, ядерных исследований и накопления ядерных материалов в обмен на ослабление международных санкций.

В субботу, 18 октября, соглашение одобрено Советом Безопасности ООН, официально утратила силу.

В то же время в Иране добавили, что страна "твердо настроена оставаться преданной дипломатии".

Читайте: Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ

Автор: 

Иран (2079) ядерное оружие (1402)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Все їде до того, що хто не має яз той лох. Ми ж не хочемо бути лохами?
показать весь комментарий
19.10.2025 00:40 Ответить
+9
Точніше народ який не має ЯЗ буде знищено. Вихід терміново робити свою ЯЗ.
показать весь комментарий
19.10.2025 00:43 Ответить
+7
Після прикладу України хтось думав що ІРАН БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ підпише?!!! Це тільки Зеленський хоче підписали БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ 2.0
показать весь комментарий
19.10.2025 00:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чергова "перемога" трампа

вітаю братів євреїв.
цей рудий Клоуни принесе ще чимало проблем не тільки для України, але й для Ізраілю
показать весь комментарий
19.10.2025 00:33 Ответить
Ізраїль Тамогавків уже насундучив?
показать весь комментарий
19.10.2025 00:39 Ответить
Тегеран розглядає свою ядерну програму як символ національної могутності, незалежності, а тепер - і політичного виживання, кажуть експерти.
показать весь комментарий
19.10.2025 00:44 Ответить
DW
Приклад Лівії за Муаммара Каддафі наклав сильний відбиток на іранську позицію, вважає Келсі Девенпорт з ACA.
"У 2000-их роках Каддафі добровільно відмовився від своєї ядерної програми і пішов на зближення із Заходом у надії на економічні переваги й політичну стабільність.
Але 2011 року його режим було повалено внаслідок втручання НАТО, - нагадала Девенпорт.
- Північна Корея, навпаки, вийшла з ДНЯЗ, послідовно розвивала свою ядерну програму - і її правителі досі перебувають при владі".
показать весь комментарий
19.10.2025 00:45 Ответить
За даними МАГАТЕ, Іран є єдиною країною без ядерної зброї, яка збагачує уран до високого рівня (60%), близького до технічного порогу 90%, необхідного для створення атомної бомби.
показать весь комментарий
19.10.2025 00:52 Ответить
Капець..замість тисячі матюків..
показать весь комментарий
19.10.2025 00:39 Ответить
Все їде до того, що хто не має яз той лох. Ми ж не хочемо бути лохами?
показать весь комментарий
19.10.2025 00:40 Ответить
Точніше народ який не має ЯЗ буде знищено. Вихід терміново робити свою ЯЗ.
показать весь комментарий
19.10.2025 00:43 Ответить
А хто віддав ЯЗ у 1994 році, за скляні буси, а зараз потерпає від агресіі?
показать весь комментарий
19.10.2025 07:44 Ответить
Після прикладу України хтось думав що ІРАН БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ підпише?!!! Це тільки Зеленський хоче підписали БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ 2.0
показать весь комментарий
19.10.2025 00:40 Ответить
Не бачите в цій новині ідиотизму? Іран вийшов з цієї програми ще 10 років назад коли почав робити ядерну зброю не дивлячись нінаякі ваші угоди. А весь світ просто закривав на це очі. А сьогодні просто годовщина мертвонародженої угоди з Іраном. Так що ніякої новини в цьому немає. Те ж саме про всі угоди з московським режимом про ядерну, хімічну і бактеріологічну зброю, яких понапідписували в свою чергу ще 50 років назад і які рашисти ніколи не виконували.
показать весь комментарий
19.10.2025 00:42 Ответить
100%
показать весь комментарий
19.10.2025 02:51 Ответить
×ера в сраку тобі, Трампе, а не нобеля
показать весь комментарий
19.10.2025 00:50 Ответить
Send the boys.
показать весь комментарий
19.10.2025 01:06 Ответить
Одна из "побед" Трампа.
показать весь комментарий
19.10.2025 07:52 Ответить
 
 