Иран официально вышел из 10-летнего ядерного соглашения с Западом
МИД Ирана заявило, что страна больше не связана ограничениями относительно своей ядерной программы, поскольку срок действия ядерного соглашения 2015 года с ведущими мировыми государствами официально истекал.
Об этом говорится в заявлении МИД Ирана.
Речь идет о совместном всеобъемлющем плане действий (JCPOA), заключенном в 2015 году, который предусматривал ограничение обогащения урана, ядерных исследований и накопления ядерных материалов в обмен на ослабление международных санкций.
В субботу, 18 октября, соглашение одобрено Советом Безопасности ООН, официально утратила силу.
В то же время в Иране добавили, что страна "твердо настроена оставаться преданной дипломатии".
Приклад Лівії за Муаммара Каддафі наклав сильний відбиток на іранську позицію, вважає Келсі Девенпорт з ACA.
"У 2000-их роках Каддафі добровільно відмовився від своєї ядерної програми і пішов на зближення із Заходом у надії на економічні переваги й політичну стабільність.
Але 2011 року його режим було повалено внаслідок втручання НАТО, - нагадала Девенпорт.
- Північна Корея, навпаки, вийшла з ДНЯЗ, послідовно розвивала свою ядерну програму - і її правителі досі перебувають при владі".