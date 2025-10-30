РУС
В Кремле пригрозили США после заявления Трампа о возобновлении ядерных испытаний

В России угрозами отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал возобновление Соединенными Штатами ядерных испытаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова для российских СМИ.

Песков заявил, что "США - суверенная страна, имеет право на суверенные решения", но при этом подчеркнул, что Вашингтон якобы не сообщил Москве о намерениях проводить ядерные испытания.

Спикер Кремля также отметил, что этот вопрос "не имеет отношения к обсуждению Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНО)", и добавил, что в Кремле "не считают, что начался новый виток гонки вооружений".

В то же время Песков озвучил косвенную угрозу, заявив, что Москва надеется на "корректное донесение" до Трампа информации об испытаниях российских ракет "Буревестник" и "Посейдон".

Что предшествовало?

Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия Америки. Он подчеркнул, что другие страны проводят программы испытаний.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ испытала ядерную ракету "Буревестник". А впоследствии стало известно о якобы "успешном" испытании подводного беспилотного аппарата с ядерной энергетической установкой "Посейдон", которому "в мире нет ничего подобного".

Испытания ядерного оружия

Последнее полноценное ядерное испытание Nevada Test Site (США) - подземным взрывом под кодовым названием Divider - состоялось 23 сентября 1992 года.

После этого Соединенные Штаты не проводили никаких подобных ядерных испытаний.

Що сталося, піська? Немає реакції на байки про анало говнєти? Некоректно ржуть з "бурєвєстніков і посєйдонов"? От негідники.
30.10.2025 17:32 Ответить
А де там погрози ?
Там явно читається розпач і розгубленість ...
30.10.2025 17:32 Ответить
Ага , кремлівські виродки можуть проводити ядерні випробування
без попередження США , а американцям зась,
так як друг і сцар кацапіі образився на Трампа
30.10.2025 17:35 Ответить
30.10.2025 17:34 Ответить
Ага , кремлівські виродки можуть проводити ядерні випробування
без попередження США , а американцям зась,
так як друг і сцар кацапіі образився на Трампа
30.10.2025 17:35 Ответить
кацапи не потягнуть гонку озброєнь !!! срср ще могла собі це дозволити, а ці виродки не зможуть
30.10.2025 17:38 Ответить
На рівні мультиків - легко! А більше для бидломаси і не треба. Чекаємо політ на сонце.
30.10.2025 18:20 Ответить
Туалетний йоршик проти таких дій США
30.10.2025 17:38 Ответить
Що, рашиські лякалки не працюють?
30.10.2025 17:38 Ответить
значить випробовування норм тема, це треба і нам розуміти - ми маємо право випробовувати ЯЗ.
30.10.2025 17:39 Ответить
Все це гра на публіку. Москва воює реально. Ми захищаємось. А Трамп грає в гонку озброєнь замість того щоб воювати з ними.
30.10.2025 17:43 Ответить
Ніхто в НАТО реально воювати з Росією не буде. Особливо США.
30.10.2025 18:42 Ответить
что ж ты фраер сдал назад ?
30.10.2025 17:47 Ответить
Блін, яке ж воно нице. Трамп зробив публічну заяву. Кого ще йому треба окремо сповіщати? Чи це воно типу натякає, що Росія така пузата, що перед тим як щось таке оголосити, Трамп мав ще з ними порадитись?
30.10.2025 17:48 Ответить
Як самі випробовують якусь ядерну фуйню , так то нічого , а я американці надумали те ж саме , так зразу - алярм .!!
30.10.2025 17:57 Ответить
Трамп, безумовно, той ще покидьок, але хоч на такі закиди і погрози від русні вміє відповідати, а не лякатись, як Байден.
30.10.2025 18:16 Ответить
Я так розумію кацапи будуть бомбить воронеж
30.10.2025 18:18 Ответить
Їжачки кололись, плакали, але продовжували їсти кактуси!
30.10.2025 18:41 Ответить
Петушатник кремлівський засуєтився.Думають,що тільки їм дозволено все що вони роблять але хжєр вони вгадали.Трамп їм жопу на фашистський крест порве.
30.10.2025 18:55 Ответить
 
 