В Кремле пригрозили США после заявления Трампа о возобновлении ядерных испытаний

В России угрозами отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал возобновление Соединенными Штатами ядерных испытаний.

Песков заявил, что "США - суверенная страна, имеет право на суверенные решения", но при этом подчеркнул, что Вашингтон якобы не сообщил Москве о намерениях проводить ядерные испытания.

Спикер Кремля также отметил, что этот вопрос "не имеет отношения к обсуждению Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНО)", и добавил, что в Кремле "не считают, что начался новый виток гонки вооружений".

В то же время Песков озвучил косвенную угрозу, заявив, что Москва надеется на "корректное донесение" до Трампа информации об испытаниях российских ракет "Буревестник" и "Посейдон".

Что предшествовало?

Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия Америки. Он подчеркнул, что другие страны проводят программы испытаний.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ испытала ядерную ракету "Буревестник". А впоследствии стало известно о якобы "успешном" испытании подводного беспилотного аппарата с ядерной энергетической установкой "Посейдон", которому "в мире нет ничего подобного".

Испытания ядерного оружия

Последнее полноценное ядерное испытание Nevada Test Site (США) - подземным взрывом под кодовым названием Divider - состоялось 23 сентября 1992 года.

После этого Соединенные Штаты не проводили никаких подобных ядерных испытаний.

