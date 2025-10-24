"Потрясающий ответ" Путин обещал не на поставку Tomahawk, а на попытки ударов вглубь РФ, - Песков

Спикер Путина Дмитрий Песков объяснил заявление диктатора о "потрясающем" ответе на удары ракетами Tomahawk по России.

"Путин обещал "потрясающий ответ" не на поставку ракет "Томагавк", а на попытки ударов вглубь России", - сказал он.

Что предшествовало?

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не получает ракеты Tomahawk, поскольку нужно не менее шести месяцев, чтобы научиться управлять этими ракетами большой дальности.

В то же время диктатор Путин пригрозил"потрясающим ответом" со стороны России в случае ударов Украины дальнобойными крылатыми ракетами Tomahawk.

Переговоры Украины и США о передаче Tomahawk

6 октября Трамп заявил, что в определенной степени принял решение о поставках Tomahawk Украине, при этом подчеркнув, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хочет знать конкретные цели их применения и маршруты полета.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Tomahawk, но окончательное решение остается за Трампом. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН президенты Украины и США касались вопроса снятия табу на поставки вооружений.

8 октября Зеленский сказал журналистам, что во время встречи в Белом доме 18 августа Трамп не отказал в просьбе по Tomahawk. 10 октября президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставки этих ракет ответом Москвы станет усиление системы ПВО.

13 октября Трамп сообщил, что США могут отправить Tomahawk Украине, если Путин откажется от урегулирования. 16 октября президенты США и РФ провели телефонный разговор, во время которого, по словам Трампа, идея поставки ракет не понравилась Путину.

17 октября во время встречи в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что Трамп не сказал однозначного "нет", но и не дал прямого "да". 20 октября Зеленский отметил, что европейские лидеры рассматривают возможность обратиться к Трампу с просьбой разрешить использование Tomahawk Украине.

