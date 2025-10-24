РУС
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
3 108 26

"Потрясающий ответ" Путин обещал не на поставку Tomahawk, а на попытки ударов вглубь РФ, - Песков

Пескову пришлось объяснять угрозы Путина

Спикер Путина Дмитрий Песков объяснил заявление диктатора о "потрясающем" ответе на удары ракетами Tomahawk по России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Путин обещал "потрясающий ответ" не на поставку ракет "Томагавк", а на попытки ударов вглубь России", - сказал он.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не получает ракеты Tomahawk, поскольку нужно не менее шести месяцев, чтобы научиться управлять этими ракетами большой дальности.

В то же время диктатор Путин пригрозил"потрясающим ответом" со стороны России в случае ударов Украины дальнобойными крылатыми ракетами Tomahawk.

Переговоры Украины и США о передаче Tomahawk

6 октября Трамп заявил, что в определенной степени принял решение о поставках Tomahawk Украине, при этом подчеркнув, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хочет знать конкретные цели их применения и маршруты полета.

Читайте также: Дальнобойное оружие, в частности "Томагавки", есть не только у США. Европа может помочь, - Зеленский

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Tomahawk, но окончательное решение остается за Трампом. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН президенты Украины и США касались вопроса снятия табу на поставки вооружений.

8 октября Зеленский сказал журналистам, что во время встречи в Белом доме 18 августа Трамп не отказал в просьбе по Tomahawk. 10 октября президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставки этих ракет ответом Москвы станет усиление системы ПВО.

13 октября Трамп сообщил, что США могут отправить Tomahawk Украине, если Путин откажется от урегулирования. 16 октября президенты США и РФ провели телефонный разговор, во время которого, по словам Трампа, идея поставки ракет не понравилась Путину.

17 октября во время встречи в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что Трамп не сказал однозначного "нет", но и не дал прямого "да". 20 октября Зеленский отметил, что европейские лидеры рассматривают возможность обратиться к Трампу с просьбой разрешить использование Tomahawk Украине.

Читайте: Китай не хочет поражения России и не поддерживает победу Украины, - Зеленский

Автор: 

Песков Дмитрий (2022) путин владимир (32375) россия (97792) Томагавк (59)
Топ комментарии
+9
Угу , а потім ще довго будуть з'ясовувати - де , в Рашки , той "вглиб" знаходиться ...
показать весь комментарий
24.10.2025 16:17 Ответить
+8
Приголомшива Відповідь буде в чумадан...
показать весь комментарий
24.10.2025 16:17 Ответить
+6
Переклад з російської на **********?
показать весь комментарий
24.10.2025 16:16 Ответить
Переклад з російської на **********?
показать весь комментарий
24.10.2025 16:16 Ответить
серуууууть!!! тіпа ми не проти ТАМАгавків але без використання ...
показать весь комментарий
24.10.2025 16:28 Ответить
Тiпо, буруб`яшками?
показать весь комментарий
24.10.2025 16:53 Ответить
Угу , а потім ще довго будуть з'ясовувати - де , в Рашки , той "вглиб" знаходиться ...
показать весь комментарий
24.10.2025 16:17 Ответить
От точки падения обломков, хлопка и задымления нужно отступить 1 км на восток - вот там и начинается эта самая исконно-посконная сыромяжная "вглубь"
показать весь комментарий
24.10.2025 16:44 Ответить
Та звiсно, шо та "вглиб" засiла в кремлi.
показать весь комментарий
24.10.2025 16:48 Ответить
Приголомшива Відповідь буде в чумадан...
показать весь комментарий
24.10.2025 16:17 Ответить
А якщо на ракеті буде написано "вася" чи "путін-)(уйло" то вона буде рахуватися Томагавком чи ні? Щось головне )(уйло забуло уточнити...
показать весь комментарий
24.10.2025 17:12 Ответить
Што ж ти фраєр здал назад?
показать весь комментарий
24.10.2025 16:18 Ответить
А я гівна і не їв .... Так просто , квасольку повибирав...
показать весь комментарий
24.10.2025 17:05 Ответить
Трамп ухвалив рішення не поставляти Томагавк.
показать весь комментарий
24.10.2025 16:18 Ответить
Так навіщо вони нам, коли маємо потужніші ''Фламінго''. Їх вже десь за 200 штук, міндіч не дасть збрехати.
показать весь комментарий
24.10.2025 17:05 Ответить
Воно ж само сказало, що "у россіі нєт граніц".
показать весь комментарий
24.10.2025 16:18 Ответить
Куди вже глибше,і так по самі гланди.~1700 км,це вглиб?
показать весь комментарий
24.10.2025 16:19 Ответить
Цікаво що ще вони можуть окрім того що вже тут 'приголомшує'

А удари вглиб Росії ітак вже є
показать весь комментарий
24.10.2025 16:21 Ответить
Сцикуни. Значить, Томагавки поставляти можна. І НУЖНА!
показать весь комментарий
24.10.2025 16:30 Ответить
Хай вигорає для початку до Урала.Вся європейська частина раші бумерангом хай вигорить.Всі їхні стратегічні об'єкти,аеродроми,підприємства ОПК.За одно вирішать проблему заселення Сибіру.
показать весь комментарий
24.10.2025 16:31 Ответить
Я думаю - Чукотку та море Лаптевих ми бомбити не будемо. Підемо на зустріч оркам.
показать весь комментарий
24.10.2025 16:31 Ответить
Чукотка з морем лаптевых - це мириканське респонсiбiлiтi(пiсля демкiва-трампа).
показать весь комментарий
24.10.2025 16:51 Ответить
Іди *****...
показать весь комментарий
24.10.2025 16:42 Ответить
***** может только своей пустой, плешивой башкой потрясывать смеша публику...
показать весь комментарий
24.10.2025 16:43 Ответить
@ (https://x.com/boris0630/status/1981688821076066642?t=d8qWllGIlv5Elcle2znWoA&s=19 відео, мова оригіналу):
"Ой какая жирная "рыбка" был этот копейский завод "Пластмасс" ...."
показать весь комментарий
24.10.2025 16:49 Ответить
Єта нє блєф...
показать весь комментарий
24.10.2025 16:51 Ответить
От. блін (як вони кажуть) то ж челябінськ. башкартостан і т.д -це ще не вглибь????? Значить. чекають ще глибше!!
показать весь комментарий
24.10.2025 17:07 Ответить
Вглиб України значить можна ***** бити, а нам вглиб раісі нізя.
Виходить, що його турбує лише глиб раісі , а усілякі там белгородські республіки та інші окраїни його навіть не цікавлять.
показать весь комментарий
24.10.2025 17:07 Ответить
Обговорюємо бажання нашого брехуна? За фронт забулися і за свої ракети також? Ну-ну, продовжуйте, ніби самі тут з'являться ракети, що нам їх хтось дасть. Самим потрібно робити і ні в кого не питати дозволу, а добивати терористів, які прилізли в мирну країну.
показать весь комментарий
24.10.2025 17:09 Ответить
 
 