Путин: Если Украина нанесет удар ракетами Tomahawk, реакция РФ будет "ошеломляющей"
Лидер Кремля Владимир Путин угрожает "потрясающим ответом" со стороны России в случае ударов Украины дальнобойными крылатыми ракетами Tomahawk.
Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует российский РБК.
Российский диктатор назвал "попыткой эскалации" разговоры о возможности поставок ракет Tomahawk Украине.
"Ответ России в случае нанесения ударов Tomahawk по территории России будет серьезным, если не сказать ошеломляющим", - заявил Путин.
Что предшествовало?
23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не получает ракеты Tomahawk, поскольку нужно не менее шести месяцев, чтобы научиться управлять этими ракетами большой дальности.
Переговоры Украины и США о передаче Tomahawk
6 октября Трамп заявил, что в определенной степени принял решение о поставках Tomahawk Украине, при этом подчеркнув, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хочет знать конкретные цели их применения и маршруты полета.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Tomahawk, но окончательное решение остается за Трампом. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН президенты Украины и США касались вопроса снятия табу на поставки вооружений.
8 октября Зеленский сказал журналистам, что во время встречи в Белом доме 18 августа Трамп не отказал в просьбе по Tomahawk. 10 октября президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставки этих ракет ответом Москвы станет усиление системы ПВО.
13 октября Трамп сообщил, что США могут отправить Tomahawk Украине, если Путин откажется от урегулирования. 16 октября президенты США и РФ провели телефонный разговор, во время которого, по словам Трампа, идея поставки ракет не понравилась Путину.
17 октября во время встречи в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что Трамп не сказал однозначного "нет", но и не дал прямого "да". 20 октября Зеленский отметил, что европейские лидеры рассматривают возможность обратиться к Трампу с просьбой разрешить использование Tomahawk Украине.
