РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9868 посетителей онлайн
Новости Заявления Путина об Украине Ракеты Tomahawk для Украины
4 484 52

Путин: Если Украина нанесет удар ракетами Tomahawk, реакция РФ будет "ошеломляющей"

Путин пригрозил Украине ударами ракетами Томагавк

Лидер Кремля Владимир Путин угрожает "потрясающим ответом" со стороны России в случае ударов Украины дальнобойными крылатыми ракетами Tomahawk.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует российский РБК.

Российский диктатор назвал "попыткой эскалации" разговоры о возможности поставок ракет Tomahawk Украине.

"Ответ России в случае нанесения ударов Tomahawk по территории России будет серьезным, если не сказать ошеломляющим", - заявил Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орпо призвал Трампа разрешить Украине применять Tomahawk по целям в РФ: "Путин верит только в силу"

Что предшествовало?

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не получает ракеты Tomahawk, поскольку нужно не менее шести месяцев, чтобы научиться управлять этими ракетами большой дальности.

Переговоры Украины и США о передаче Tomahawk

6 октября Трамп заявил, что в определенной степени принял решение о поставках Tomahawk Украине, при этом подчеркнув, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хочет знать конкретные цели их применения и маршруты полета.

Читайте также: Дальнобойное оружие, в частности "Томагавки", есть не только у США. Европа может помочь, - Зеленский

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Tomahawk, но окончательное решение остается за Трампом. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН президенты Украины и США касались вопроса снятия табу на поставки вооружений.

8 октября Зеленский сказал журналистам, что во время встречи в Белом доме 18 августа Трамп не отказал в просьбе по Tomahawk. 10 октября президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставки этих ракет ответом Москвы станет усиление системы ПВО.

13 октября Трамп сообщил, что США могут отправить Tomahawk Украине, если Путин откажется от урегулирования. 16 октября президенты США и РФ провели телефонный разговор, во время которого, по словам Трампа, идея поставки ракет не понравилась Путину.

17 октября во время встречи в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что Трамп не сказал однозначного "нет", но и не дал прямого "да". 20 октября Зеленский отметил, что европейские лидеры рассматривают возможность обратиться к Трампу с просьбой разрешить использование Tomahawk Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужны Tomahawk для смешанного использования с дронами, - Зеленский

Автор: 

путин владимир (32368) Томагавк (56) война в Украине (6626)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Якщо б був чемпіонат по пердінню в калюжу, кацапи б постійно його вигравали.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:21 Ответить
+11
Дешёвый блеф
показать весь комментарий
23.10.2025 19:20 Ответить
+9
Пора путлеру менять дипломат на чемодан литров на 100
показать весь комментарий
23.10.2025 19:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.10.2025 19:19 Ответить
Дешёвый блеф
показать весь комментарий
23.10.2025 19:20 Ответить
Звісно. Достатньо прослухати заяви цієї істоти 24.02.22. Каже "с такімі паслєдствіямі сталкнутся .."
показать весь комментарий
23.10.2025 19:30 Ответить
Якщо б був чемпіонат по пердінню в калюжу, кацапи б постійно його вигравали.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:21 Ответить
приголомшливою для кого?
показать весь комментарий
23.10.2025 19:21 Ответить
Пора путлеру менять дипломат на чемодан литров на 100
показать весь комментарий
23.10.2025 19:21 Ответить
Вдаре Орешником по мацквє?
показать весь комментарий
23.10.2025 19:22 Ответить
Сцить х*йло від асаметричних ударів по маскве від України і нятякає на свої арешніки та кокошникі з адеркою. Це блефи тількі для трампона щоб не передавав нічого
показать весь комментарий
23.10.2025 19:23 Ответить
Зараз я доїм і почну дуже дуже сильно боятися.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:25 Ответить
А я доп'ю.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:47 Ответить
*****, твоя реакція це тероризм. І твоє місце в пеклі.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:25 Ответить
Яке ж воно кончене...
показать весь комментарий
23.10.2025 19:25 Ответить
***** воно і в африці *****.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:25 Ответить
Раша приголомшливо сяде на дупу.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:27 Ответить
Не на дупу, а на пляшку.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:37 Ответить
Ага. Ти навалиш повний чумайдан за один присіст і СДАЁМСУ
показать весь комментарий
23.10.2025 19:27 Ответить
Воно саме вірить у власну маячню? Звісно ця істота розраховує лише на тупість трампона. Яка нажаль безмежна.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:28 Ответить
Заборонить вести бізнес Міндичу в расії?
показать весь комментарий
23.10.2025 19:29 Ответить
Пуйло сцикануло...
показать весь комментарий
23.10.2025 19:30 Ответить
Приголовшиво насериш в орешніку?
показать весь комментарий
23.10.2025 19:30 Ответить
Так цей щур з підвортні, погрожує нам ядерним ударом у відповідь, чи США?
показать весь комментарий
23.10.2025 19:30 Ответить
Погрози - нікчемна зброя безсилих.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:30 Ответить
А що там в Херсоні??! На ютубі є інформація що орда прорвалася в Херсон!
показать весь комментарий
23.10.2025 19:31 Ответить
менше кацапське лайно жри.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:33 Ответить
це інформація від кацапів, яку вони ж видалили через кілька хвилин після публікації.
інформація не відповідає дійсності, не тягніть в інфопростір всяке лайно.
якби це було правдою, ви б бачили пруфи з кількох джерел
показать весь комментарий
23.10.2025 19:34 Ответить
Прорвались, высадились на острове, получили 3,14здюлей. Инфы о выживших орках пока не было
показать весь комментарий
23.10.2025 19:34 Ответить
Чергові коричневі лінії. Невже ще хтось вірить цій папузі?
показать весь комментарий
23.10.2025 19:32 Ответить
Понти *******************. Він вже майже 4 роки бере КіЄФ за трі дня. Якби в нього шось, окрім звичайно ржавого ЯЗ, було ***** вже б його задіяв. А так поклав тільки більше мільйона свого кацапсячого бидла.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:32 Ответить
А на Хламінго не буде?
показать весь комментарий
23.10.2025 19:34 Ответить
Очередной побег из дурдома?
показать весь комментарий
23.10.2025 19:40 Ответить
23.10.2025 згинь поц
показать весь комментарий
23.10.2025 19:43 Ответить
Путин, о чьих еврейских корнях сообщил в своём интервью израильский бизнесмен и эмигрант из Ленинграда И.Радошкович ещё в 1997г., примерно следующее: «…его троюродный брат Владимир Путин имеет большие перспективы продвижения… в Российской политике». А Борис Абрамович Березовский, если верить газете «Комерсантъ» от 15.07.2005г., заявил: «Путин может получить израильское гражданство, как этнический еврей по матери». Это сыграло немалую роль в восхождении его к власти.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:43 Ответить
мені наприклад соромно за таких євреїв як ху* ло ...така срана тенденція по цій культурі яку вони собі придумали по матері ,вкрасти , обманути ,висміяти ,принизити ...невже не можно бути просто нормальними людьми ? і куди не кинься всі комуністи звідтеля ,самі собі зробили секту ,а потім хтось виннен , і ще спробуй зробитии зауваження ,так ти антісіміт ...цікаво вони світом нарулюють , всі деруться до влади ...але здається шо тих Євреїв інтелігентів , які були після війни ,більше не буде...шкода...були розумні та дуже освідченні люди , тоді було чому в них повчитися ...
показать весь комментарий
23.10.2025 19:59 Ответить
воно в лютому 22го року пиzzDіло про кари страшенні і пекельні для всіх, хто спробує хоч чимось допомогти Україні
показать весь комментарий
23.10.2025 19:35 Ответить
..звик, що тільки йому дозволено бити чим завгодно, а відповіді немає, от і біситься чмо!!
показать весь комментарий
23.10.2025 19:36 Ответить
Та заспокойтеся... це "268 китайське попередження"... А насправді, у Кремлі "очкують" - бо протиставить "Томагавкам" нічого, а вдарить навіть тактичним ядерним зарядом - бояться... Бо один з "Томагавків", після цього, може вдарить по якійсь з АЕС, в глибині Росії...
показать весь комментарий
23.10.2025 19:38 Ответить
Виродок
показать весь комментарий
23.10.2025 19:39 Ответить
гівна до рота наберуть і плюнуть?
показать весь комментарий
23.10.2025 19:41 Ответить
очередные каричневые линии...
показать весь комментарий
23.10.2025 19:44 Ответить
Голосно обісреться?
показать весь комментарий
23.10.2025 19:45 Ответить
"Відповідь росії у разі завдання ударів Tomahawk по території росії буде серйозною, якщо не сказати приголомшливою", - заявив путлер. Джерело: https://censor.net/ua/n3581343

После такого заявления, в оркостане из магазинов исчезли памперсы.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:47 Ответить
Та їх там і не було!
показать весь комментарий
23.10.2025 19:50 Ответить
Дайте щось таке,приголомшливе,щоб влетіло в ..уйловий кабінет в кремлі прямо йому в хавальник.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:50 Ответить
***** вмикнув те чим завжди кацапи намагаються лякати весь навкруги та що на їхнему "язикє" називається "панти дішовиє".
показать весь комментарий
23.10.2025 19:53 Ответить
всіх
показать весь комментарий
23.10.2025 19:55 Ответить
Випускайте Дімона з шарманкою - ядєрний угар .
..
показать весь комментарий
23.10.2025 19:55 Ответить
мокшани, ви воюєте в повну силу, чим ви ще нас можете злякати? недокраїна понтів
показать весь комментарий
23.10.2025 19:55 Ответить
Путін погрожує "приголомшливою відповіддю"
Джерело: https://censor.net/ua/n3581343
- і яка буде відповідь - чумадан до країв наповнить ? .....
показать весь комментарий
23.10.2025 19:56 Ответить
 
 