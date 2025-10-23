УКР
Путін: Якщо Україна вдарить ракетами Tomahawk, реакція РФ буде "приголомшливою"

Путін пригрозив Україні на удари ракетами Томагавк

Лідер Кремля Володимир Путін погрожує "приголомшливою відповіддю" з боку Росії у разі ударів України далекобійними крилатими ракетами Tomahawk.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитує російський РБК.

Російський диктатор назвав "спробою ескалації" розмови про можливість поставок ракет Tomahawk Україні.

"Відповідь Росії у разі завдання ударів Tomahawk по території Росії буде серйозною, якщо не сказати приголомшливою", - заявив Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орпо закликав Трампа дозволити Україні застосовувати Tomahawk по цілях в РФ: "Путін вірить лише у силу"

Що передувало?

23 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не отримує ракети Tomahawk, оскільки потрібно щонайменше шість місяців, щоб навчитися керувати цими ракетами великої дальності.

Переговори України та США щодо передачі Tomahawk

6 жовтня Трамп заявив, що певною мірою ухвалив рішення про постачання Tomahawk Україні, водночас підкресливши, що не хоче ескалації і перед остаточним рішенням хоче знати конкретні цілі їхнього застосування та маршрути польоту.

Читайте також: Далекобійна зброя, зокрема "Томагавки", є не тільки у США. Європа може допомогти, - Зеленський

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання Tomahawk, але остаточне рішення лишається за Трампом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України й США торкалися питання зняття табу на постачання озброєнь.

8 жовтня Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трамп не відмовив у проханні щодо Tomahawk. 10 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що у разі постачання цих ракет відповіддю Москви стане посилення системи ППО.

13 жовтня Трамп повідомив, що США можуть надіслати Tomahawk Україні, якщо Путін відмовиться від врегулювання. 16 жовтня президенти США та РФ провели телефонну розмову, під час якої, за словами Трампа, ідея постачання ракет не сподобалася Путіну.

17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський підтвердив, що Трамп не сказав однозначного "ні", але й не дав прямого "так". 20 жовтня Зеленський зазначив, що європейські лідери розглядають можливість звернутися до Трампа з проханням дозволити використання Tomahawk Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібні Tomahawk для змішаного використання з дронами, - Зеленський

путін володимир (25001) Томагавк (57) війна в Україні (6678)
+36
Якщо б був чемпіонат по пердінню в калюжу, кацапи б постійно його вигравали.
23.10.2025 19:21 Відповісти
23.10.2025 19:21 Відповісти
+25
Дешёвый блеф
23.10.2025 19:20 Відповісти
23.10.2025 19:20 Відповісти
+23
Пора путлеру менять дипломат на чемодан литров на 100
23.10.2025 19:21 Відповісти
23.10.2025 19:21 Відповісти
23.10.2025 19:19 Відповісти
23.10.2025 19:19 Відповісти
Яка відповідь?! ... воно настільки ***...те, що не розуміє того, що Томагавки(і не тільки) -- це вже НАША відповідь на його вторгнення...
23.10.2025 20:58 Відповісти
23.10.2025 20:58 Відповісти
Дешёвый блеф
23.10.2025 19:20 Відповісти
23.10.2025 19:20 Відповісти
Звісно. Достатньо прослухати заяви цієї істоти 24.02.22. Каже "с такімі паслєдствіямі сталкнутся .."
23.10.2025 19:30 Відповісти
23.10.2025 19:30 Відповісти
Якщо б був чемпіонат по пердінню в калюжу, кацапи б постійно його вигравали.
23.10.2025 19:21 Відповісти
23.10.2025 19:21 Відповісти
приголомшливою для кого?
23.10.2025 19:21 Відповісти
23.10.2025 19:21 Відповісти
для його вінніпуха -мєдвєдєва , коли він проспиться .
23.10.2025 20:36 Відповісти
23.10.2025 20:36 Відповісти
Пора путлеру менять дипломат на чемодан литров на 100
23.10.2025 19:21 Відповісти
23.10.2025 19:21 Відповісти
Вдаре Орешником по мацквє?
23.10.2025 19:22 Відповісти
23.10.2025 19:22 Відповісти
Сцить х*йло від асаметричних ударів по маскве від України і нятякає на свої арешніки та кокошникі з адеркою. Це блефи тількі для трампона щоб не передавав нічого
23.10.2025 19:23 Відповісти
23.10.2025 19:23 Відповісти
Зараз я доїм і почну дуже дуже сильно боятися.
23.10.2025 19:25 Відповісти
23.10.2025 19:25 Відповісти
А я доп'ю.
23.10.2025 19:47 Відповісти
23.10.2025 19:47 Відповісти
*****, твоя реакція це тероризм. І твоє місце в пеклі.
23.10.2025 19:25 Відповісти
23.10.2025 19:25 Відповісти
Яке ж воно кончене...
23.10.2025 19:25 Відповісти
23.10.2025 19:25 Відповісти
***** воно і в африці *****.
23.10.2025 19:25 Відповісти
23.10.2025 19:25 Відповісти
Раша приголомшливо сяде на дупу.
23.10.2025 19:27 Відповісти
23.10.2025 19:27 Відповісти
Не на дупу, а на пляшку.
23.10.2025 19:37 Відповісти
23.10.2025 19:37 Відповісти
Ага. Ти навалиш повний чумайдан за один присіст і СДАЁМСУ
23.10.2025 19:27 Відповісти
23.10.2025 19:27 Відповісти
Воно саме вірить у власну маячню? Звісно ця істота розраховує лише на тупість трампона. Яка нажаль безмежна.
23.10.2025 19:28 Відповісти
23.10.2025 19:28 Відповісти
Заборонить вести бізнес Міндичу в расії?
23.10.2025 19:29 Відповісти
23.10.2025 19:29 Відповісти
скасує зустрічі з трумпом .
23.10.2025 20:38 Відповісти
23.10.2025 20:38 Відповісти
Пуйло сцикануло...
23.10.2025 19:30 Відповісти
23.10.2025 19:30 Відповісти
Приголовшиво насериш в орешніку?
23.10.2025 19:30 Відповісти
23.10.2025 19:30 Відповісти
Так цей щур з підвортні, погрожує нам ядерним ударом у відповідь, чи США?
23.10.2025 19:30 Відповісти
23.10.2025 19:30 Відповісти
Погрози - нікчемна зброя безсилих.
23.10.2025 19:30 Відповісти
23.10.2025 19:30 Відповісти
что ты несешь
23.10.2025 20:43 Відповісти
23.10.2025 20:43 Відповісти
менше кацапське лайно жри.
23.10.2025 19:33 Відповісти
23.10.2025 19:33 Відповісти
це інформація від кацапів, яку вони ж видалили через кілька хвилин після публікації.
інформація не відповідає дійсності, не тягніть в інфопростір всяке лайно.
якби це було правдою, ви б бачили пруфи з кількох джерел
23.10.2025 19:34 Відповісти
23.10.2025 19:34 Відповісти
Прорвались, высадились на острове, получили 3,14здюлей. Инфы о выживших орках пока не было
23.10.2025 19:34 Відповісти
23.10.2025 19:34 Відповісти
На ютубі також є інформація, що китайці розпочнуть видобуток літію на планеті Нібіру.
23.10.2025 20:00 Відповісти
23.10.2025 20:00 Відповісти
Чергові коричневі лінії. Невже ще хтось вірить цій папузі?
23.10.2025 19:32 Відповісти
23.10.2025 19:32 Відповісти
Понти *******************. Він вже майже 4 роки бере КіЄФ за трі дня. Якби в нього шось, окрім звичайно ржавого ЯЗ, було ***** вже б його задіяв. А так поклав тільки більше мільйона свого кацапсячого бидла.
23.10.2025 19:32 Відповісти
23.10.2025 19:32 Відповісти
А на Хламінго не буде?
23.10.2025 19:34 Відповісти
23.10.2025 19:34 Відповісти
Очередной побег из дурдома?
23.10.2025 19:40 Відповісти
23.10.2025 19:40 Відповісти
23.10.2025 згинь поц
23.10.2025 19:43 Відповісти
23.10.2025 19:43 Відповісти
Путин, о чьих еврейских корнях сообщил в своём интервью израильский бизнесмен и эмигрант из Ленинграда И.Радошкович ещё в 1997г., примерно следующее: «…его троюродный брат Владимир Путин имеет большие перспективы продвижения… в Российской политике». А Борис Абрамович Березовский, если верить газете «Комерсантъ» от 15.07.2005г., заявил: «Путин может получить израильское гражданство, как этнический еврей по матери». Это сыграло немалую роль в восхождении его к власти.
23.10.2025 19:43 Відповісти
23.10.2025 19:43 Відповісти
мені наприклад соромно за таких євреїв як ху* ло ...така срана тенденція по цій культурі яку вони собі придумали по матері ,вкрасти , обманути ,висміяти ,принизити ...невже не можно бути просто нормальними людьми ? і куди не кинься всі комуністи звідтеля ,самі собі зробили секту ,а потім хтось виннен , і ще спробуй зробитии зауваження ,так ти антісіміт ...цікаво вони світом нарулюють , всі деруться до влади ...але здається шо тих Євреїв інтелігентів , які були після війни ,більше не буде...шкода...були розумні та дуже освідченні люди , тоді було чому в них повчитися ...
23.10.2025 19:59 Відповісти
23.10.2025 19:59 Відповісти
воно в лютому 22го року пиzzDіло про кари страшенні і пекельні для всіх, хто спробує хоч чимось допомогти Україні
23.10.2025 19:35 Відповісти
23.10.2025 19:35 Відповісти
..звик, що тільки йому дозволено бити чим завгодно, а відповіді немає, от і біситься чмо!!
23.10.2025 19:36 Відповісти
23.10.2025 19:36 Відповісти
Та заспокойтеся... це "268 китайське попередження"... А насправді, у Кремлі "очкують" - бо протиставить "Томагавкам" нічого, а вдарить навіть тактичним ядерним зарядом - бояться... Бо один з "Томагавків", після цього, може вдарить по якійсь з АЕС, в глибині Росії...
23.10.2025 19:38 Відповісти
23.10.2025 19:38 Відповісти
не вдарить, АЕС ніхто не буде атакувати, навіть в ірані не атакували
23.10.2025 20:10 Відповісти
23.10.2025 20:10 Відповісти
Кацапе "нідерландський"! Ти впевнений? Бо після ядерного удару твоїх підарасів, по Україні, нас це не стримуватиме...
23.10.2025 20:26 Відповісти
23.10.2025 20:26 Відповісти
Бидло, я українець, а не ментальний (чи етнічний, як ти) кацап.

>Бо після ядерного удару твоїх підарасів, по Україні, нас це не стримуватиме...

хоч би почитав про те, як сконструйовані ******* АЕС, їх тільки бетонобійними ракетами чи бомбами можна атакувати з хоч якимось результатом. У нас таких ракет немає.
23.10.2025 20:30 Відповісти
23.10.2025 20:30 Відповісти
Бидло в дзеркалі шукай... Так зручніше... З тебе такий "українець" - "Як з гімна - куля..." Тобі не тільки форумчани , але й адмін, неодноразово натякали на твоє кацапське нутро та провокативні дописи...
23.10.2025 20:38 Відповісти
23.10.2025 20:38 Відповісти
мене банять переважно за критику ізраїлю, з яким твій путін-***** дружить.
23.10.2025 20:41 Відповісти
23.10.2025 20:41 Відповісти
А чим ти відрізняєшся від того "гімноплюя", що нижче написав "гавкотню" на мене?... Думає, що у мене "ліміт" на "геноцид антисемітів" - не більше одного "тіла" на добу... Дотриндишся - і тебе "загеноцидять"...
23.10.2025 20:49 Відповісти
23.10.2025 20:49 Відповісти
1. Палестинці теж семіти.
2. Я не антисеміт, я проти ізраїлю як держави через їх дії.

А так, я вже давно звик що тут цензура.
23.10.2025 20:52 Відповісти
23.10.2025 20:52 Відповісти
А хто такі "палестинці"? Існує така нація?
Ізраїль обороняється, як може... Назви мені хоч одну війну, яка була розпочата Ізраїлем, з моменту його створення...
А якщо тобі не подобається "цензура" - дорога на "вихід" у тебе за спиною... Тебе тут ніхто не тримає...
23.10.2025 20:58 Відповісти
23.10.2025 20:58 Відповісти
Міг би посперечатися про ізраїль, але тут не можна, бо цензура. При чому модератор навіть не каже, який пункт правил забороняє бути проти ізраїлю.
23.10.2025 21:00 Відповісти
23.10.2025 21:00 Відповісти
жидівське свинособаче рило ЗДОХНИ
23.10.2025 20:43 Відповісти
23.10.2025 20:43 Відповісти
Виродок
23.10.2025 19:39 Відповісти
23.10.2025 19:39 Відповісти
гівна до рота наберуть і плюнуть?
23.10.2025 19:41 Відповісти
23.10.2025 19:41 Відповісти
очередные каричневые линии...
23.10.2025 19:44 Відповісти
23.10.2025 19:44 Відповісти
Голосно обісреться?
23.10.2025 19:45 Відповісти
23.10.2025 19:45 Відповісти
"Відповідь росії у разі завдання ударів Tomahawk по території росії буде серйозною, якщо не сказати приголомшливою", - заявив путлер. Джерело: https://censor.net/ua/n3581343

После такого заявления, в оркостане из магазинов исчезли памперсы.
23.10.2025 19:47 Відповісти
23.10.2025 19:47 Відповісти
Та їх там і не було!
23.10.2025 19:50 Відповісти
23.10.2025 19:50 Відповісти
Дайте щось таке,приголомшливе,щоб влетіло в ..уйловий кабінет в кремлі прямо йому в хавальник.
23.10.2025 19:50 Відповісти
23.10.2025 19:50 Відповісти
***** вмикнув те чим завжди кацапи намагаються лякати весь навкруги та що на їхнему "язикє" називається "панти дішовиє".
23.10.2025 19:53 Відповісти
23.10.2025 19:53 Відповісти
всіх
23.10.2025 19:55 Відповісти
23.10.2025 19:55 Відповісти
Випускайте Дімона з шарманкою - ядєрний угар .
..
23.10.2025 19:55 Відповісти
23.10.2025 19:55 Відповісти
23.10.2025 20:05 Відповісти
23.10.2025 20:05 Відповісти
мокшани, ви воюєте в повну силу, чим ви ще нас можете злякати? недокраїна понтів
23.10.2025 19:55 Відповісти
23.10.2025 19:55 Відповісти
Путін погрожує "приголомшливою відповіддю"
Джерело: https://censor.net/ua/n3581343
- і яка буде відповідь - чумадан до країв наповнить ? .....
23.10.2025 19:56 Відповісти
23.10.2025 19:56 Відповісти
нема ядерної зброї, тому цей чмошник і погрожує, а так би знав - за ядерний удар по Україні ми знищимо всю європейську частину рашки разом з цивільним населенням
23.10.2025 20:03 Відповісти
23.10.2025 20:03 Відповісти
Ага!
Я буду мстить, и мстя моя страшна!

https://pokita2.livejournal.com/153956.html
23.10.2025 20:04 Відповісти
23.10.2025 20:04 Відповісти
Захід, якби мав яйця, після такої заяви бив би стратегічними одразу.
23.10.2025 20:06 Відповісти
23.10.2025 20:06 Відповісти
Я за Томагавки, прям вот заинтригован, хочется посмотреть.
23.10.2025 20:17 Відповісти
23.10.2025 20:17 Відповісти
Ок Томогавк стерти, а Сокира написати ..
23.10.2025 20:36 Відповісти
23.10.2025 20:36 Відповісти
Мейд ін Бровари. Все по госту..
23.10.2025 20:58 Відповісти
23.10.2025 20:58 Відповісти
Шо опять? Киев за три дня или мы ещё ничего не начинали? Чмо ботексное ещё не врубилось, что его уже давно никто не боится...
23.10.2025 20:37 Відповісти
23.10.2025 20:37 Відповісти
Хм... щось мені каже що вдарить і вже мабуть вибрали невеличке місто для цього
23.10.2025 20:41 Відповісти
23.10.2025 20:41 Відповісти
******* приголомшує й так рівно наскільки "яйця пускають" тобто на скільки може.Угомонись вже *******.
23.10.2025 20:45 Відповісти
23.10.2025 20:45 Відповісти
Обісреться? То буде приголомшливо.
23.10.2025 20:54 Відповісти
23.10.2025 20:54 Відповісти
А Украина разве не уважает себя?чтобы подчинится вашему давление, двуличная моль,ты же 4 й год воюешь с НАТО Нана и хоть один удар по блоку,
23.10.2025 20:55 Відповісти
23.10.2025 20:55 Відповісти
 
 