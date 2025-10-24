УКР
Новини Ракети Tomahawk для України
3 174 26

"Приголомшливу відповідь" Путін обіцяв не на поставку Tomahawk, а на спроби ударів вглиб РФ, - Пєсков

Пєскову довелося пояснювати погрози Путіна

Речник Путіна Дмитро Пєсков пояснив заяву диктатора про "приголомшливу" відповідь на удари ракетами Tomahawk по Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Путін обіцяв "приголомшливу відповідь" не на поставку ракет "Томагавк", а на спроби ударів углиб Росії", - сказав він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

23 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не отримує ракети Tomahawk, оскільки потрібно щонайменше шість місяців, щоб навчитися керувати цими ракетами великої дальності.

Водночас диктатор Путін пригрозив "приголомшливою відповіддю" з боку Росії у разі ударів України далекобійними крилатими ракетами Tomahawk.

Переговори України та США щодо передачі Tomahawk

6 жовтня Трамп заявив, що певною мірою ухвалив рішення про постачання Tomahawk Україні, водночас підкресливши, що не хоче ескалації і перед остаточним рішенням хоче знати конкретні цілі їхнього застосування та маршрути польоту.

Читайте також: Далекобійна зброя, зокрема "Томагавки", є не тільки у США. Європа може допомогти, - Зеленський

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання Tomahawk, але остаточне рішення лишається за Трампом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України й США торкалися питання зняття табу на постачання озброєнь.

8 жовтня Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трамп не відмовив у проханні щодо Tomahawk. 10 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що у разі постачання цих ракет відповіддю Москви стане посилення системи ППО.

13 жовтня Трамп повідомив, що США можуть надіслати Tomahawk Україні, якщо Путін відмовиться від врегулювання. 16 жовтня президенти США та РФ провели телефонну розмову, під час якої, за словами Трампа, ідея постачання ракет не сподобалася Путіну.

17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський підтвердив, що Трамп не сказав однозначного "ні", але й не дав прямого "так". 20 жовтня Зеленський зазначив, що європейські лідери розглядають можливість звернутися до Трампа з проханням дозволити використання Tomahawk Україні.

Читайте: Китай не хоче поразки Росії і не підтримує перемогу України, - Зеленський

Автор: 

Пєсков Дмитро (1774) путін володимир (25007) росія (68619) Томагавк (63)
Топ коментарі
+10
Угу , а потім ще довго будуть з'ясовувати - де , в Рашки , той "вглиб" знаходиться ...
показати весь коментар
24.10.2025 16:17 Відповісти
+8
Приголомшива Відповідь буде в чумадан...
показати весь коментар
24.10.2025 16:17 Відповісти
+7
Переклад з російської на **********?
показати весь коментар
24.10.2025 16:16 Відповісти
Переклад з російської на **********?
показати весь коментар
24.10.2025 16:16 Відповісти
серуууууть!!! тіпа ми не проти ТАМАгавків але без використання ...
показати весь коментар
24.10.2025 16:28 Відповісти
Тiпо, буруб`яшками?
показати весь коментар
24.10.2025 16:53 Відповісти
Угу , а потім ще довго будуть з'ясовувати - де , в Рашки , той "вглиб" знаходиться ...
показати весь коментар
24.10.2025 16:17 Відповісти
От точки падения обломков, хлопка и задымления нужно отступить 1 км на восток - вот там и начинается эта самая исконно-посконная сыромяжная "вглубь"
показати весь коментар
24.10.2025 16:44 Відповісти
Та звiсно, шо та "вглиб" засiла в кремлi.
показати весь коментар
24.10.2025 16:48 Відповісти
Приголомшива Відповідь буде в чумадан...
показати весь коментар
24.10.2025 16:17 Відповісти
А якщо на ракеті буде написано "вася" чи "путін-)(уйло" то вона буде рахуватися Томагавком чи ні? Щось головне )(уйло забуло уточнити...
показати весь коментар
24.10.2025 17:12 Відповісти
Што ж ти фраєр здал назад?
показати весь коментар
24.10.2025 16:18 Відповісти
А я гівна і не їв .... Так просто , квасольку повибирав...
показати весь коментар
24.10.2025 17:05 Відповісти
Трамп ухвалив рішення не поставляти Томагавк.
показати весь коментар
24.10.2025 16:18 Відповісти
Так навіщо вони нам, коли маємо потужніші ''Фламінго''. Їх вже десь за 200 штук, міндіч не дасть збрехати.
показати весь коментар
24.10.2025 17:05 Відповісти
Воно ж само сказало, що "у россіі нєт граніц".
показати весь коментар
24.10.2025 16:18 Відповісти
Куди вже глибше,і так по самі гланди.~1700 км,це вглиб?
показати весь коментар
24.10.2025 16:19 Відповісти
Цікаво що ще вони можуть окрім того що вже тут 'приголомшує'

А удари вглиб Росії ітак вже є
показати весь коментар
24.10.2025 16:21 Відповісти
Сцикуни. Значить, Томагавки поставляти можна. І НУЖНА!
показати весь коментар
24.10.2025 16:30 Відповісти
Хай вигорає для початку до Урала.Вся європейська частина раші бумерангом хай вигорить.Всі їхні стратегічні об'єкти,аеродроми,підприємства ОПК.За одно вирішать проблему заселення Сибіру.
показати весь коментар
24.10.2025 16:31 Відповісти
Я думаю - Чукотку та море Лаптевих ми бомбити не будемо. Підемо на зустріч оркам.
показати весь коментар
24.10.2025 16:31 Відповісти
Чукотка з морем лаптевых - це мириканське респонсiбiлiтi(пiсля демкiва-трампа).
показати весь коментар
24.10.2025 16:51 Відповісти
Іди *****...
показати весь коментар
24.10.2025 16:42 Відповісти
***** может только своей пустой, плешивой башкой потрясывать смеша публику...
показати весь коментар
24.10.2025 16:43 Відповісти
@ (https://x.com/boris0630/status/1981688821076066642?t=d8qWllGIlv5Elcle2znWoA&s=19 відео, мова оригіналу):
"Ой какая жирная "рыбка" был этот копейский завод "Пластмасс" ...."
показати весь коментар
24.10.2025 16:49 Відповісти
Єта нє блєф...
показати весь коментар
24.10.2025 16:51 Відповісти
От. блін (як вони кажуть) то ж челябінськ. башкартостан і т.д -це ще не вглибь????? Значить. чекають ще глибше!!
показати весь коментар
24.10.2025 17:07 Відповісти
Вглиб України значить можна ***** бити, а нам вглиб раісі нізя.
Виходить, що його турбує лише глиб раісі , а усілякі там белгородські республіки та інші окраїни його навіть не цікавлять.
показати весь коментар
24.10.2025 17:07 Відповісти
Обговорюємо бажання нашого брехуна? За фронт забулися і за свої ракети також? Ну-ну, продовжуйте, ніби самі тут з'являться ракети, що нам їх хтось дасть. Самим потрібно робити і ні в кого не питати дозволу, а добивати терористів, які прилізли в мирну країну.
показати весь коментар
24.10.2025 17:09 Відповісти
 
 