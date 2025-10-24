"Приголомшливу відповідь" Путін обіцяв не на поставку Tomahawk, а на спроби ударів вглиб РФ, - Пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков пояснив заяву диктатора про "приголомшливу" відповідь на удари ракетами Tomahawk по Росії.

"Путін обіцяв "приголомшливу відповідь" не на поставку ракет "Томагавк", а на спроби ударів углиб Росії", - сказав він.

Що передувало?

23 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не отримує ракети Tomahawk, оскільки потрібно щонайменше шість місяців, щоб навчитися керувати цими ракетами великої дальності.

Водночас диктатор Путін пригрозив "приголомшливою відповіддю" з боку Росії у разі ударів України далекобійними крилатими ракетами Tomahawk.

Переговори України та США щодо передачі Tomahawk

6 жовтня Трамп заявив, що певною мірою ухвалив рішення про постачання Tomahawk Україні, водночас підкресливши, що не хоче ескалації і перед остаточним рішенням хоче знати конкретні цілі їхнього застосування та маршрути польоту.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання Tomahawk, але остаточне рішення лишається за Трампом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України й США торкалися питання зняття табу на постачання озброєнь.

8 жовтня Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трамп не відмовив у проханні щодо Tomahawk. 10 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що у разі постачання цих ракет відповіддю Москви стане посилення системи ППО.

13 жовтня Трамп повідомив, що США можуть надіслати Tomahawk Україні, якщо Путін відмовиться від врегулювання. 16 жовтня президенти США та РФ провели телефонну розмову, під час якої, за словами Трампа, ідея постачання ракет не сподобалася Путіну.

17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський підтвердив, що Трамп не сказав однозначного "ні", але й не дав прямого "так". 20 жовтня Зеленський зазначив, що європейські лідери розглядають можливість звернутися до Трампа з проханням дозволити використання Tomahawk Україні.

