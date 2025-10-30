УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12915 відвідувачів онлайн
Новини Ядерна зброя Ядерна безпека
2 446 12

У Кремлі пригрозили США після заяви Трампа про відновлення ядерних випробувань

пєсков

У Росії погрозами відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який анонсував відновлення Сполученими Штатами ядерних випробувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова для російських ЗМІ.

Пєсков заявив, що "США - суверенна країна, має право на суверенні рішення", але при цьому наголосив, що Вашингтон нібито не повідомив Москву про наміри проводити ядерні випробування.

Речник Кремля також зазначив, що це питання "не має відношення до обговорення Договору про скорочення наступальних озброєнь (ДСНО)", і додав, що в Кремлі "не вважають, що розпочався новий виток гонки озброєнь".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Випробування "Буревісника" не посилить "напруженість" у відносинах РФ та США, - Пєсков

Водночас Пєсков озвучив непряму погрозу, заявивши, що Москва сподівається на "коректне донесення" до Трампа інформації про випробування російських ракет "Буревісник" та "Посейдон".

Що передувало?

Трамп доручив Пентагону негайно почати випробування ядерної зброї Америки. Він наголосив, що інші країни проводять програми випробувань.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ випробувала ядерну ракету "Буревісник". А згодом стало відомо про нібито "успішне" випробування підводного безекіпажного апарата з ядерною енергетичною установкою "Посейдон", якому "у світі нічого подібного немає".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Приголомшливу відповідь" Путін обіцяв не на поставку Tomahawk, а на спроби ударів вглиб РФ, - Пєсков

Випробування ядерної зброї

Останнє повноцінне ядерне випробування Nevada Test Site (США) - підземним вибухом під кодовою назвою Divider - відбулося 23 вересня 1992 року.

Після цього Сполучені Штати не проводили ніяких подібних ядерних випробувань.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Пєсков Дмитро (1776) США (24679) ядерна зброя (1236) Трамп Дональд (7550)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Що сталося, піська? Немає реакції на байки про анало говнєти? Некоректно ржуть з "бурєвєстніков і посєйдонов"? От негідники.
показати весь коментар
30.10.2025 17:32 Відповісти
+5
А де там погрози ?
Там явно читається розпач і розгубленість ...
показати весь коментар
30.10.2025 17:32 Відповісти
+2
показати весь коментар
30.10.2025 17:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де там погрози ?
Там явно читається розпач і розгубленість ...
показати весь коментар
30.10.2025 17:32 Відповісти
Що сталося, піська? Немає реакції на байки про анало говнєти? Некоректно ржуть з "бурєвєстніков і посєйдонов"? От негідники.
показати весь коментар
30.10.2025 17:32 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2025 17:34 Відповісти
Ага , кремлівські виродки можуть проводити ядерні випробування
без попередження США , а американцям зась,
так як друг і сцар кацапіі образився на Трампа
показати весь коментар
30.10.2025 17:35 Відповісти
кацапи не потягнуть гонку озброєнь !!! срср ще могла собі це дозволити, а ці виродки не зможуть
показати весь коментар
30.10.2025 17:38 Відповісти
Туалетний йоршик проти таких дій США
показати весь коментар
30.10.2025 17:38 Відповісти
Що, рашиські лякалки не працюють?
показати весь коментар
30.10.2025 17:38 Відповісти
значить випробовування норм тема, це треба і нам розуміти - ми маємо право випробовувати ЯЗ.
показати весь коментар
30.10.2025 17:39 Відповісти
Все це гра на публіку. Москва воює реально. Ми захищаємось. А Трамп грає в гонку озброєнь замість того щоб воювати з ними.
показати весь коментар
30.10.2025 17:43 Відповісти
что ж ты фраер сдал назад ?
показати весь коментар
30.10.2025 17:47 Відповісти
Блін, яке ж воно нице. Трамп зробив публічну заяву. Кого ще йому треба окремо сповіщати? Чи це воно типу натякає, що Росія така пузата, що перед тим як щось таке оголосити, Трамп мав ще з ними порадитись?
показати весь коментар
30.10.2025 17:48 Відповісти
Як самі випробовують якусь ядерну фуйню , так то нічого , а я американці надумали те ж саме , так зразу - алярм .!!
показати весь коментар
30.10.2025 17:57 Відповісти
 
 