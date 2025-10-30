У Кремлі пригрозили США після заяви Трампа про відновлення ядерних випробувань

У Росії погрозами відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який анонсував відновлення Сполученими Штатами ядерних випробувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова для російських ЗМІ.

Пєсков заявив, що "США - суверенна країна, має право на суверенні рішення", але при цьому наголосив, що Вашингтон нібито не повідомив Москву про наміри проводити ядерні випробування.

Речник Кремля також зазначив, що це питання "не має відношення до обговорення Договору про скорочення наступальних озброєнь (ДСНО)", і додав, що в Кремлі "не вважають, що розпочався новий виток гонки озброєнь".

Водночас Пєсков озвучив непряму погрозу, заявивши, що Москва сподівається на "коректне донесення" до Трампа інформації про випробування російських ракет "Буревісник" та "Посейдон".

Що передувало?

Трамп доручив Пентагону негайно почати випробування ядерної зброї Америки. Він наголосив, що інші країни проводять програми випробувань.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ випробувала ядерну ракету "Буревісник". А згодом стало відомо про нібито "успішне" випробування підводного безекіпажного апарата з ядерною енергетичною установкою "Посейдон", якому "у світі нічого подібного немає".

Випробування ядерної зброї

Останнє повноцінне ядерне випробування Nevada Test Site (США) - підземним вибухом під кодовою назвою Divider - відбулося 23 вересня 1992 року.

Після цього Сполучені Штати не проводили ніяких подібних ядерних випробувань.

