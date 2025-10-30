519 10
США нужно иногда проводить ядерные испытания, чтобы убедиться, что "все работает", - Вэнс
Соединенным Штатам необходимо периодически проводить испытания ядерного оружия, чтобы убедиться, что все функционирует надлежащим образом.
Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Боеспособность ядерного арсенала США
По его словам, заявление Дональда Трампа "говорит само за себя", а у США, России и Китая есть "большой ядерный арсенал".
"Важная часть [обеспечения] национальной безопасности Америки - убедиться, что наш ядерный арсенал действительно работает и функционирует должным образом. Это является частью режима испытаний", - отметил он.
Вэнс добавил, что США уже достоверно знают, что ядерное оружие работает исправно, но необходимо контролировать его состояние.
Что предшествовало?
- Президент США Дональд Трамп накануне поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия. Он отметил, что это решение принято из-за того, что другие страны также это делают.
- В России на такое заявление Трампа отреагировали угрозами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на "корректное донесение" до американского главы информации об испытаниях российских ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Топ комментарии
+2 Dic Dolovo
показать весь комментарий30.10.2025 23:20 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Victor Litarchuk
показать весь комментарий30.10.2025 22:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
vitaliymkua
показать весь комментарий30.10.2025 22:59 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
zakvova
показать весь комментарий30.10.2025 23:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alex Hord
показать весь комментарий30.10.2025 23:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
PREDATOR PREDATOR
показать весь комментарий30.10.2025 23:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Dic Dolovo
показать весь комментарий30.10.2025 23:20 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
дератизатор
показать весь комментарий30.10.2025 23:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Виктор Ле #550890
показать весь комментарий30.10.2025 23:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Юрий Хорошунов
показать весь комментарий30.10.2025 23:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ukraine Press
показать весь комментарий30.10.2025 23:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль