Новости Ядерное оружие
519 10

США нужно иногда проводить ядерные испытания, чтобы убедиться, что "все работает", - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Венс

Соединенным Штатам необходимо периодически проводить испытания ядерного оружия, чтобы убедиться, что все функционирует надлежащим образом.

Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Боеспособность ядерного арсенала США

По его словам, заявление Дональда Трампа "говорит само за себя", а у США, России и Китая есть "большой ядерный арсенал".

"Важная часть [обеспечения] национальной безопасности Америки - убедиться, что наш ядерный арсенал действительно работает и функционирует должным образом. Это является частью режима испытаний", - отметил он.

Вэнс добавил, что США уже достоверно знают, что ядерное оружие работает исправно, но необходимо контролировать его состояние.

Что предшествовало?

  • Президент США Дональд Трамп накануне поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия. Он отметил, что это решение принято из-за того, что другие страны также это делают.
  • В России на такое заявление Трампа отреагировали угрозами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на "корректное донесение" до американского главы информации об испытаниях российских ракет "Буревестник" и "Посейдон".

+2
Україні під шумок треба теж провести ядерні випробування.
30.10.2025 23:20 Ответить
Скоро на цю тему вже й попи будуть коментувати.
30.10.2025 22:59 Ответить
Прямою мовою пояснює кацапам що в цю гру можна грати удвох. Лайк!
30.10.2025 22:59 Ответить
кастингово-конструкторське бюро зєлєнскава може модифікувати Мінутемани до рівня Фламінгів. Просто попросіть величного Лідора
30.10.2025 23:09 Ответить
венс, чпокай дружину час від часу щоб зрозуміти що все працює..якщо є чим і кого.
30.10.2025 23:11 Ответить
Ну й добре.
30.10.2025 23:18 Ответить
30.10.2025 23:20 Ответить
Ну і шоб на паРаші у орків рівень поносу не падав...
30.10.2025 23:21 Ответить
Венс це клоун рижого...
30.10.2025 23:24 Ответить
"США треба іноді проводити ядерні випробування, щоб переконатися, що "все працює", - Венс Погоджуюсь 100%. Лупаніть по кацапстану. Заодно перевірите чи працює.
30.10.2025 23:41 Ответить
Цікаво було почитати російські помийки типу РТ, там такий вий піднявся, що типу "да як жеш так можна?! Це ж не жарти!" Тобто, поки ці кацапські свині розмахували орешніками, поседонами та сарматами, то все було ок, а коли перед їх мордою почали розмахувати тим самим, то вони обісралися.
30.10.2025 23:43 Ответить
 
 