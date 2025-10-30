США нужно иногда проводить ядерные испытания, чтобы убедиться, что "все работает", - Вэнс

Соединенным Штатам необходимо периодически проводить испытания ядерного оружия, чтобы убедиться, что все функционирует надлежащим образом.

Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам, цитирует Reuters.

Боеспособность ядерного арсенала США

По его словам, заявление Дональда Трампа "говорит само за себя", а у США, России и Китая есть "большой ядерный арсенал".

"Важная часть [обеспечения] национальной безопасности Америки - убедиться, что наш ядерный арсенал действительно работает и функционирует должным образом. Это является частью режима испытаний", - отметил он.

Вэнс добавил, что США уже достоверно знают, что ядерное оружие работает исправно, но необходимо контролировать его состояние.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп накануне поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия. Он отметил, что это решение принято из-за того, что другие страны также это делают.

В России на такое заявление Трампа отреагировали угрозами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на "корректное донесение" до американского главы информации об испытаниях российских ракет "Буревестник" и "Посейдон".

