Германия призывает ядерные государства соблюдать мораторий

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль призвал США и Россию не проводить новые ядерные испытания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это произошло после заявления президента США Дональда Трампа, который поручил Пентагону возобновить испытания ядерного оружия.

Вадефуль отметил, что решение Трампа, вероятно, является реакцией на предыдущие действия России, которая использовала системы с ядерным двигателем.

Немецкое правительство еще не до конца поняло, что именно имел в виду президент США, и планирует обсудить это с Вашингтоном.

Министр подчеркнул, что все пять государств с ядерным оружием должны соблюдать мораторий на испытания.





"Важно, чтобы все пять государств, обладающих ядерным оружием, продолжали соблюдать соответствующие моратории на испытания. Я призываю: мораторий на испытания должен быть сохранен", – сказал министр.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп накануне поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия.

Он отметил, что это решение принято из-за того, что другие страны также это делают.





"Поскольку другие страны проводят программы испытаний, я поручил министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на паритетных началах. Этот процесс начнется немедленно", – отметил Трамп.

Пока не ясно, идет ли речь о полноценных взрывах, тестировании средств доставки или субкритических испытаниях без взрыва.

В России на такое заявление Трампа отреагировали угрозами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на "корректное донесение" до американского главы информации об испытаниях российских ракет "Буревестник" и "Посейдон".

