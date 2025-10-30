Возобновление ядерных испытаний США может спровоцировать КНР и РФ, - NYT

Резкое наращивание ядерного арсенала Китая и заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний обостряют ядерную конкуренцию между Вашингтоном и Пекином, предупреждают эксперты.

Объявление Трампа о приказе Пентагону возобновить испытания ядерного оружия (заявленное как "на равноправной основе") могло усилить напряженность в сфере стратегических вооружений. Это происходит на фоне быстрого расширения китайской ядерной программы под руководством Си Цзиньпина: в Китае сейчас около 600 ядерных боеголовок, и Пекин запланировал дальнейшее "усиление стратегических возможностей сдерживания" на ближайшие годы.

Эксперты предупреждают, что возобновление испытаний США может стать триггером для аналогичных действий в Китае и России, что подорвет существующий режим нераспространения.

Пекин уже демонстрирует расширение потенциала: на недавнем параде были показаны новые ракеты для всех трех компонентов триады (суша, море, воздух). Спутниковые снимки также фиксируют возобновление строительства в Лоп-Нур - китайском полигоне, где, по оценкам аналитиков, готовят инфраструктуру для подземных испытаний. Аналитики предполагают, что если США начнут подготовку полигона, на это понадобится около 18 месяцев.

Представители администрации США и сам Трамп позже частично уточняли формулировку - возможно, имелось в виду восстановление возможностей пусковых или испытательных запусков ракет, а не обязательно подземные ядерные взрывы. В то же время уже сами риторические заявления повышают уровень недоверия между столицами и усиливают риск эскалации в сфере стратегических вооружений.

Что предшествовало?

Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия Америки. Он подчеркнул, что другие страны проводят программы испытаний.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ испытала ядерную ракету "Буревестник". А впоследствии стало известно о якобы "успешном" испытании подводного беспилотного аппарата с ядерной энергетической установкой "Посейдон", которому "в мире нет ничего подобного".

Испытания ядерного оружия

Последнее полноценное ядерное испытание Nevada Test Site (США) - подземным взрывом под кодовым названием Divider - состоялось 23 сентября 1992 года.

После этого Соединенные Штаты не проводили никаких подобных ядерных испытаний.

