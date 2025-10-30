Відновлення ядерних випробувань США може спровокувати КНР і РФ, - NYT

Різке нарощування ядерного арсеналу Китаю та заяви президента США Дональда Трампа про відновлення ядерних випробувань загострюють ядерну конкуренцію між Вашингтоном і Пекіном, попереджають експерти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на New York Times.

Оголошення Трампа про наказ Пентагону відновити випробування ядерної зброї (заявлене як "на рівноправній основі") могло підсилити напруження у сфері стратегічних озброєнь. Це відбувається на фоні швидкого розширення китайської ядерної програми під керівництвом Сі Цзіньпіна: у Китаї зараз близько 600 ядерних боєголовок, і Пекін запланував подальше "посилення стратегічних спроможностей стримування" на найближчі роки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп після доручення відновити випробування ядерної зброї: Я хотів би бачити денуклеаризацію

Експерти застерігають, що відновлення випробувань США може стати тригером для аналогічних дій у Китаю та Росії, що підірве існуючий режим нерозповсюдження.

Пекін уже демонструє розширення потенціалу: на недавньому параді були показані нові ракети для усіх трьох компонентів тріади (суша, море, повітря). Супутникові знімки також фіксують відновлення будівництва в Лоп-Нур - китайському полігоні, де, за оцінками аналітиків, готують інфраструктуру для підземних випробувань. Аналітики припускають, що якщо США почнуть підготовку полігону, на це знадобиться близько 18 місяців.

Представники адміністрації США та сам Трамп пізніше частково уточнювали формулювання - можливо, малася на увазі відбудова можливостей пускових чи випробувальних запусків ракет, а не обов’язково підземні ядерні вибухи. Водночас уже самі риторичні заяви підвищують рівень недовіри між столицями і посилюють ризик ескалації у сфері стратегічних озброєнь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США розпочнуть негайне випробування ядерної зброї, - Трамп

Що передувало?

Трамп доручив Пентагону негайно почати випробування ядерної зброї Америки. Він наголосив, що інші країни проводять програми випробувань.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ випробувала ядерну ракету "Буревісник". А згодом стало відомо про нібито "успішне" випробування підводного безекіпажного апарата з ядерною енергетичною установкою "Посейдон", якому "у світі нічого подібного немає".

Випробування ядерної зброї

Останнє повноцінне ядерне випробування Nevada Test Site (США) - підземним вибухом під кодовою назвою Divider - відбулося 23 вересня 1992 року.

Після цього Сполучені Штати не проводили ніяких подібних ядерних випробувань.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ