Німеччина закликає ядерні держави дотримуватися мораторію

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав США та Росію не проводити нові ядерні випробування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це сталося після заяви президента США Дональда Трампа, який доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї.

Вадефуль зазначив, що рішення Трампа, ймовірно, є реакцією на попередні дії Росії, яка використовувала системи з ядерним двигуном.

Німецький уряд ще не до кінця зрозумів, що саме мав на увазі президент США, і планує обговорити це з Вашингтоном.

Міністр підкреслив, що всі п’ять держав з ядерною зброєю повинні дотримуватися мораторію на випробування.





"Важливо, щоб усі п'ять держав, що володіють ядерною зброєю, продовжували дотримуватися відповідних мораторіїв на випробування. Я закликаю: мораторій на випробування повинен бути збережений", – сказав міністр.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп напередодні доручив Пентагону негайно почати випробування американської ядерної зброї.

Він зазначив, що це рішення прийнято через те, що інші країни також це роблять.





"Оскільки інші країни проводять програми випробувань, я доручив міністерству оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на паритетних засадах. Цей процес розпочнеться негайно",- зазначив Трамп.

Поки не ясно, чи йдеться про повноцінні вибухи, тестування засобів доставки або субкритичні випробування без вибуху.

У Росії на таку заяву Трампа відреагували погрозами. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва сподівається на "коректне донесення" до американського глави інформації про випробування російських ракет "Буревісник" та "Посейдон".

