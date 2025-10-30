США треба іноді проводити ядерні випробування, щоб переконатися, що "все працює", - Венс

Сполученим Штатам необхідно періодично проводити випробування ядерної зброї, щоб переконатися, що все функціонує належним чином.

Про це віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив журналістам, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Боєздатність ядерного арсеналу США

За його словами, заява Дональда Трампа "говорить сама за себе", а у США, Росії та Китаю є "великий ядерний арсенал".

"Важлива частина [забезпечення] національної безпеки Америки — переконатися, що наш ядерний арсенал дійсно працює та функціонує належним чином. Це є частиною режиму випробувань", - зазначив він.

Венс додав, що США вже достовірно знають, що ядерна зброя працює справно, але необхідно контролювати її стан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина закликає ядерні держави дотримуватися мораторію

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп напередодні доручив Пентагону негайно почати випробування американської ядерної зброї. Він зазначив, що це рішення прийнято через те, що інші країни також це роблять.

У Росії на таку заяву Трампа відреагували погрозами. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва сподівається на "коректне донесення" до американського глави інформації про випробування російських ракет "Буревісник" та "Посейдон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін заявив про випробування ядерного підводного апарата "Посейдон"