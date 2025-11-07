Россия готовит новые массированные удары по Украине в ноябре, - эстонская разведка

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что в ближайшие недели Россия, вероятно, продолжит зимнюю кампанию бомбардировок, направленную преимущественно на гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом он сказал во время брифинга в Министерстве обороны Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По словам Кивисельга, ситуация на фронте существенно не изменилась: главные бои идут вблизи Покровска, который для россиян стал самоцелью. В то же время Россия не смогла реализовать свое численное преимущество и теряет много личного состава.

Разведчик отметил, что Москва компенсирует отсутствие успехов на поле боя массированными ракетными и дронными ударами. В октябре количество таких атак существенно возросло: ракеты применяли 270 раз - на 44% больше, чем в сентябре, что стало рекордом с начала полномасштабной войны.

Несмотря на это, украинская ПВО уничтожает около 80% воздушных целей, отметил Кивисельг. Он также предупредил, что в ноябре Россия может нанести три-четыре волны массированных ударов, пользуясь ухудшением погодных условий.

