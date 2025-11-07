РУС
Россия готовит новые массированные удары по Украине в ноябре, - эстонская разведка

Эстония предоставит Украине помощь

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что в ближайшие недели Россия, вероятно, продолжит зимнюю кампанию бомбардировок, направленную преимущественно на гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом он сказал во время брифинга в Министерстве обороны Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По словам Кивисельга, ситуация на фронте существенно не изменилась: главные бои идут вблизи Покровска, который для россиян стал самоцелью. В то же время Россия не смогла реализовать свое численное преимущество и теряет много личного состава.

Разведчик отметил, что Москва компенсирует отсутствие успехов на поле боя массированными ракетными и дронными ударами. В октябре количество таких атак существенно возросло: ракеты применяли 270 раз - на 44% больше, чем в сентябре, что стало рекордом с начала полномасштабной войны.

Несмотря на это, украинская ПВО уничтожает около 80% воздушных целей, отметил Кивисельг. Он также предупредил, что в ноябре Россия может нанести три-четыре волны массированных ударов, пользуясь ухудшением погодных условий.

разведка (4248) Эстония (1574) война в Украине (6784)
Нагадує експерименти над піддослідними кроликами, коли вчені слідкують за ними в клітці і лише констатують симптоми перебігу хвороби без будь-якої допомоги.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:33 Ответить
українці 20 квітня 2019 р. самі тягли квитки ким вони будуть -
піддослідними кролями чи
їжаками-дикобразами

обрали...., курва..... !!!!

оцінка естонської розвідки вірна !!!!
давно не було масштабних повітряних атак - орки чекають морозів і накопичують зброю.
з першими холодами на дворі буде спекотно в небі

.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:41 Ответить
істеричка
показать весь комментарий
07.11.2025 16:18 Ответить
Мы это и без эстонцев знаем прекрасно!
показать весь комментарий
07.11.2025 15:35 Ответить
2019-й рік показав, що нічого не знає більшість українців. Вони до цього часу вірять у казкового Голобородько.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:20 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2025 15:36 Ответить
та ти шо. оце аналітика рівня Бог
показать весь комментарий
07.11.2025 15:38 Ответить
Фейк!
Все буде добре.
Ось вже різдво - світло, теплі руки, запах **********.
Потім новий рік - усмішки, обійми, бажання.
ШАШЛИК
показать весь комментарий
07.11.2025 15:40 Ответить
no shit
показать весь комментарий
07.11.2025 15:51 Ответить
М-да, без розвідки ми б нізащо самі не здогадалися
показать весь комментарий
07.11.2025 16:09 Ответить
Є-естонці ви телепні,масовані удари по Україні кожен майже день йдуть! Краще б мовчали то якщо такий масований удар буде по єстоніїї то країни би вже не було
показать весь комментарий
07.11.2025 16:15 Ответить
Объявление в эстонском метро:
- Оостоороожноо, двеерии заакрыываютсяя, слеедуующяя оостаноовкаа, а воот и сслеедущяя оостаноовкаа!
показать весь комментарий
07.11.2025 16:17 Ответить
На нас напали не естонці, вони нам допомагають. Чи Ви разом з москалями кидаєтеся лайном на аномальних людей, бо вони з нами?
показать весь комментарий
07.11.2025 16:22 Ответить
 
 