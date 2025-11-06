Литва вручила России ноту протеста из-за массированного обстрела Украины

Министерство иностранных дел Литвы в среду вручило временному поверенному в делах Российской Федерации ноту протеста в связи с массированным обстрелом Украины.

Об этом сообщает Delfi, передает Цензор.НЕТ.

В документе осуждаются атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которые привели к перебоям в электро- и водоснабжении. В МИД Литвы подчеркнули, что удары по мирному населению и гражданским объектам, в частности детской больнице в Херсоне, свидетельствуют о стремлении российского агрессора сделать невозможной жизнь в прифронтовых районах.

"О том, что российские власти пытаются путем скоординированных действий прогнать украинских мирных жителей с мест их проживания, говорится и в представленном на прошлой неделе докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине", - отмечается в заявлении МИД.

Литва призвала Россию немедленно прекратить ракетные и беспилотные атаки, депортации и другие действия, терроризирующие мирное население Украины, а также соблюдать нормы международного гуманитарного права. Кроме того, в Вильнюсе напомнили, что неоднократно требовали от Москвы прекратить агрессию, вывести оккупационные войска с территории Украины и компенсировать все нанесенные убытки.

