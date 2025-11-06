Литва вручила Росії ноту протесту через масований обстріл України

Міністерство закордонних справ Литви у середу вручило тимчасовому повіреному у справах Російської Федерації ноту протесту у зв’язку з масованим обстрілом України.

У документі засуджуються атаки на енергетичну інфраструктуру України, які спричинили перебої в електро- та водопостачанні. У МЗС Литви наголосили, що удари по мирному населенню та цивільних об’єктах, зокрема дитячій лікарні в Херсоні, свідчать про прагнення російського агресора унеможливити життя у прифронтових районах.

"Про те, що російська влада намагається шляхом скоординованих дій прогнати українських мирних жителів з місць їхнього проживання, йдеться і в поданій минулого тижня доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування подій в Україні", - зазначається у заяві МЗС.

Литва закликала Росію негайно припинити ракетні та безпілотні атаки, депортації та інші дії, що тероризують мирне населення України, а також дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права. Крім того, у Вільнюсі нагадали, що неодноразово вимагали від Москви припинити агресію, вивести окупаційні війська з території України та компенсувати всі завдані збитки.

