ЗСУ витіснили росіян із північної частини Куп’янська, але ситуація залишається складною, - Трегубов

Російські війська вдалося витіснити з північної частини Куп’янська, однак ситуація у місті залишається складною.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на зараз була низка контратак у північній частині міста, росіян вдалося витіснити, але ситуація хитка. Ідуть бої у місті, які динамічно змінюються. Хоча вдалося відкинути росіян, але у місті все ще непросто", - сказав він.

Тактика РФ на Куп'янському напрямку

За словами Трегубова, російські війська намагаються закріпитися в будівлях, щоб накопичити там живу силу і просунутися далі. "Загалом ця тактика використовується уздовж усієї лінії розмежування. Знайти місце, яке є відносно захищеним від ударів безпілотників, накопичити там певну кількість живої сили і просунутися далі", - зазначив він.

Ситуація у Вовчанську

Щодо ситуації у Вовчанську Трегубов повідомив, що місто майже повністю зруйноване, а росіяни намагаються витіснити українські війська з його південної частини. "У плані контролю там ситуація для нас неприємна", - додав офіцер.

Він також зазначив, що ворог майже не використовує важку техніку на Харківському напрямку, оскільки вона одразу уражається українськими безпілотниками.

