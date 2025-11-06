ЗСУ витіснили росіян із північної частини Куп’янська, але ситуація залишається складною, - Трегубов

Ситуація під Куп’янськом

Російські війська вдалося витіснити з північної частини Куп’янська, однак ситуація у місті залишається складною.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на зараз була низка контратак у північній частині міста, росіян вдалося витіснити, але ситуація хитка. Ідуть бої у місті, які динамічно змінюються. Хоча вдалося відкинути росіян, але у місті все ще непросто", - сказав він.

Тактика РФ на Куп'янському напрямку

За словами Трегубова, російські війська намагаються закріпитися в будівлях, щоб накопичити там живу силу і просунутися далі. "Загалом ця тактика використовується уздовж усієї лінії розмежування. Знайти місце, яке є відносно захищеним від ударів безпілотників, накопичити там певну кількість живої сили і просунутися далі", - зазначив він.

Ситуація у Вовчанську

Щодо ситуації у Вовчанську Трегубов повідомив, що місто майже повністю зруйноване, а росіяни намагаються витіснити українські війська з його південної частини. "У плані контролю там ситуація для нас неприємна", - додав офіцер.

Він також зазначив, що ворог майже не використовує важку техніку на Харківському напрямку, оскільки вона одразу уражається українськими безпілотниками.

Так здания надо заранее минировать и отправлять кацапов скопом в Ад...
06.11.2025 12:22 Відповісти
Подала, погреб, яма щось все одно залишиться де можна ховатись
06.11.2025 14:07 Відповісти
https://map.**************.com/?lat=49.732801&lng=37.618303&z=13&d=20397&c=1&l=0 Схоже на це?
06.11.2025 12:25 Відповісти
 
 