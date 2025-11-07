Інциденти з дронами в Бельгії можуть бути пов’язані з активами РФ, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що може існувати зв’язок між нещодавніми інцидентами з дронами в Бельгії та дискусіями щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Так, ми всі бачимо цей (зв'язок). Бельгійці теж. Це захід, спрямований на поширення непевності, на поширення страху в Бельгії: не смійте чіпати заморожені активи. Це не можна інтерпретувати інакше", - сказав Пісторіус.

Останніми днями у Бельгії спостерігали польоти дронів над аеропортами та військовими базами, що викликало перебої в роботі та занепокоєння серед європейських партнерів.

Міністерство оборони Бельгії не прокоментувало заяву Пісторіуса, але підтвердило, що така версія вже розглядається.

Дрони над Бельгією

