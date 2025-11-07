Інциденти з дронами в Бельгії можуть бути пов’язані з активами РФ, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що може існувати зв’язок між нещодавніми інцидентами з дронами в Бельгії та дискусіями щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Так, ми всі бачимо цей (зв'язок). Бельгійці теж. Це захід, спрямований на поширення непевності, на поширення страху в Бельгії: не смійте чіпати заморожені активи. Це не можна інтерпретувати інакше", - сказав Пісторіус.
Останніми днями у Бельгії спостерігали польоти дронів над аеропортами та військовими базами, що викликало перебої в роботі та занепокоєння серед європейських партнерів.
Міністерство оборони Бельгії не прокоментувало заяву Пісторіуса, але підтвердило, що така версія вже розглядається.
Дрони над Бельгією
- Наприкінці жовтня повідомлялось, що над однією з військових баз Бельгії двічі зафіксували появу невідомих безпілотників.
- У ніч на 1 листопада над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург зафіксували декілька невідомих дронів.
- Міністр оборони Бельгії Теон Франкен заявив, що безпілотники, помічені над військовими базами у вихідні, використовувалися для шпигунства за бойовими літаками F-16 та боєприпасами.
- Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати будь-які невідомі безпілотники, які будуть помічені над військовими авіабазами.
- У ніч на 5 листопада брюссельському аеропорту тимчасово зупинили всі польоти через виявлення безпілотника.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чим швидше Бельгія віддасть ті кляті кацапські гроші Україні, тим швидше до неї перестануть липнути дрони.
.
А якщо вночі невідомі почнуть обсцикати ваші під'їзди, то що, репарації русні виплачуватимете?