Інциденти з дронами в Бельгії можуть бути пов’язані з активами РФ, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що може існувати зв’язок між нещодавніми інцидентами з дронами в Бельгії та дискусіями щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters

"Так, ми всі бачимо цей (зв'язок). Бельгійці теж. Це захід, спрямований на поширення непевності, на поширення страху в Бельгії: не смійте чіпати заморожені активи. Це не можна інтерпретувати інакше", - сказав Пісторіус.

Останніми днями у Бельгії спостерігали польоти дронів над аеропортами та військовими базами, що викликало перебої в роботі та занепокоєння серед європейських партнерів.

Міністерство оборони Бельгії не прокоментувало заяву Пісторіуса, але підтвердило, що така версія вже розглядається.

ТА ТИ ШО БЛ!!!!! Геній, просто геній.
07.11.2025 17:41 Відповісти
правду пан Пісторіус каже !

чим швидше Бельгія віддасть ті кляті кацапські гроші Україні, тим швидше до неї перестануть липнути дрони.

07.11.2025 17:52 Відповісти
Проблема в росії ,- немає росії немає й проблеми.
07.11.2025 17:42 Відповісти
Хто ж вам винен, що так дронів боїтесь?
А якщо вночі невідомі почнуть обсцикати ваші під'їзди, то що, репарації русні виплачуватимете?
07.11.2025 17:44 Відповісти
Підозріло що вони не можуть знайти жодного дрона. Це повний абсурд. Нігерія допоможіть їм, ці дивні білі недоумки застрягли в середніх віках.
07.11.2025 18:21 Відповісти
Та ти що, не може бути. І що бельгійці злякались ?
07.11.2025 19:10 Відповісти
Та ну на, серйозно?
07.11.2025 23:35 Відповісти
 
 